В Госдуме заявили о необходимости «COVID-паспортов» в РФ
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России "COVID-паспортов", пишет "Интерфакс".
По его словам, введение подобных паспортов "дело важное и нужное", однако доступ к подобной информации должен строго контролироваться.
"Эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы и всего остального, для принятия управленческих и организационных решений", - отметил Морозов.
По мнению чиновника, при создании нормативной базы для таких решений нужно отдельно прописывать вопросы защиты персональных данных и защиту информационных систем, как это было сделано в случае с законом о телемедицине.
Ранее в Башкирии объявили о запуске проекта по введению антиковидных паспортов, которые будут получать люди, имеющие антитела против COVID-19 или прошедшие вакцинирование.
В декабре прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против введения "ковидных паспортов". "Это, знаете, из области антиутопии такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо", - заявила она тогда журналистам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вопрос, что непривитым на одёжу нашивать - "бубновый туз" или хватит повязки с жёлтой звездой на руку? да, и как у Шикльгрубера было - отдельные туалеты, отдельные лавочки, отдекльные места в общественном транспорте транспорте и тэдэ?
желтого цвета?
Никакой паники, усё по плану. Инициатива-то сверху идёт, от ВОЗ и ЕС.
Мы , знаете ли, не в Африке.
Не видать будет под одеждой.
Есть способ лучше, клеймо на лоб.
А тут что ни день, то новый штамм английский, немецкий, уже в Китае очередной то ли штамм, то ли ковид-очаг обнаружили.
Штаммы (вирусы) мутируют, ужОс.
Вот и хорошо. Там началась паника. Есть надежда, что господин Ковид обнулит всех, кто хочет быть обнуленным.