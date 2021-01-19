В Госдуме заявили о необходимости «COVID-паспортов» в РФ

12:19 19.01.2021

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России "COVID-паспортов", пишет "Интерфакс".

По его словам, введение подобных паспортов "дело важное и нужное", однако доступ к подобной информации должен строго контролироваться.

"Эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы и всего остального, для принятия управленческих и организационных решений", - отметил Морозов.

По мнению чиновника, при создании нормативной базы для таких решений нужно отдельно прописывать вопросы защиты персональных данных и защиту информационных систем, как это было сделано в случае с законом о телемедицине.

Ранее в Башкирии объявили о запуске проекта по введению антиковидных паспортов, которые будут получать люди, имеющие антитела против COVID-19 или прошедшие вакцинирование.

В декабре прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против введения "ковидных паспортов". "Это, знаете, из области антиутопии такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо", - заявила она тогда журналистам.