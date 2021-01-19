В Госдуме заявили о необходимости «COVID-паспортов» в РФ

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России "COVID-паспортов", пишет "Интерфакс".

По его словам, введение подобных паспортов "дело важное и нужное", однако доступ к подобной информации должен строго контролироваться.

"Эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы и всего остального, для принятия управленческих и организационных решений", - отметил Морозов. 

По мнению чиновника, при создании нормативной базы для таких решений нужно отдельно прописывать вопросы защиты персональных данных и защиту информационных систем, как это было сделано в случае с законом о телемедицине.

Ранее в Башкирии объявили о запуске проекта по введению антиковидных паспортов, которые будут получать люди, имеющие антитела против COVID-19 или прошедшие вакцинирование. 

В декабре прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против введения "ковидных паспортов". "Это, знаете, из области антиутопии такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо", - заявила она тогда журналистам.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2021, 14:52
    Гость: Carlos

    Вопрос, что непривитым на одёжу нашивать - "бубновый туз" или хватит повязки с жёлтой звездой на руку? да, и как у Шикльгрубера было - отдельные туалеты, отдельные лавочки, отдекльные места в общественном транспорте транспорте и тэдэ?

  3. 19.01.2021, 14:05
    Гость: Гы-гы-началась паника.

    Никакой паники, усё по плану. Инициатива-то сверху идёт, от ВОЗ и ЕС.

  4. 19.01.2021, 14:04
    Гость: Бубновый валет на спину ?

    Мы , знаете ли, не в Африке.
    Не видать будет под одеждой.
    Есть способ лучше, клеймо на лоб.
    А тут что ни день, то новый штамм английский, немецкий, уже в Китае очередной то ли штамм, то ли ковид-очаг обнаружили.
    Штаммы (вирусы) мутируют, ужОс.

  5. 19.01.2021, 13:55
    Гость: Димедрол

    Вот и хорошо. Там началась паника. Есть надежда, что господин Ковид обнулит всех, кто хочет быть обнуленным.

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