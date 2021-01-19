Правительство обязало обеспечить бесплатные звонки на номер 122

Правительство обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый номер 122 по вопросам, связанным с COVID, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. 

Соответствующий документ был разработан Минцифры по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

"Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с распространением коронавируса, в кол-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы", — отметили в правительстве.

Отмечается, что за работой данного номера ведется круглосуточное наблюдение. Так, в период пиковой нагрузки - в новогодние праздники - система работала без сбоев. 

Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020 года. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2021, 13:40
    Гость: PUH

    ... При большом желании и необходимости ( или целей анализа) - очень даже "запахнут"...

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