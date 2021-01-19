Правительство обязало обеспечить бесплатные звонки на номер 122

11:32 19.01.2021

Правительство обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый номер 122 по вопросам, связанным с COVID, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Соответствующий документ был разработан Минцифры по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

"Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с распространением коронавируса, в кол-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы", — отметили в правительстве.

Отмечается, что за работой данного номера ведется круглосуточное наблюдение. Так, в период пиковой нагрузки - в новогодние праздники - система работала без сбоев.

Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020 года. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными.