СК завел дело о халатности после схода лавины и гибели человека на Домбае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» после схода лавины на курорте в Карачаево-Черкесии, сообщате РБК со ссылкой на заявление ведомства.

Дело заведено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация.

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом накрыло два пункта проката лыж и повредило кафе. Обнаружен один погибший. Также найдены живыми несколько отдыхающих, которые находились в Домбае в момент инцидента.

Поисково-спасательные работы приостанавливали на ночь. Спасательная операция возобновилась утром 19 января.

Причиной схода лавины могли стать работы по принудительному спуску снежных масс, которые проводились в горах Домбая до схода лавины. 

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