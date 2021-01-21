Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам

13:22 21.01.2021

Надзорное ведомство направило руководству социальной сети «ВКонтакте» официальное требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Сообщение об этом Роскомнадзор опубликовал на своем сайте.

Как отмечается в релизе, в соцсети были выявлены аккаунты, которые применялись для вовлечения несовершеннолетних в несогласованные митинги. Руководство «ВКонтакте» должно немедленно принять меры и пресекать подобные действия, заявляют в ведомстве.

Уведомление было направлено на основании требования Генпрокуратуры России, добавляется в сообщении.

Аналогичное требование было направлено и соцсети TikTok. Как подчеркнули в Роскомнадзоре, на платформе распространяются «материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».

Требования к соцсетям модерировать контент появились на фоне призывов сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выходить на митинги с требованием освободить оппозиционера, отправленного в СИЗО после прибытия из Германии.