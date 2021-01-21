В России возбудили первое уголовное дело за призывы к беспорядкам 23 января
В Татарстане возбудили первое в России уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в рамках несанкционированных митингов 23 января.
«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). В настоящее время устанавливается личность человека, разместившего данную информацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У неё два слова На фик и наконец-то
Вы что наивный или ..???
Призывы на митинг осуществляются любой партией, но перед тем, чтобы не подставить своих сторонников под «раздачу» , данная партия, движение или.. Обязано согласовать данный митинг, получить Разрешение, а не иначе! Есть ( в любой стране мира!) определенные процедуры, которыми нельзя пренебречь, если вы конкретно, считаете себя Цивилизованным человеком, а не шушерой!
И, пожалуй Главный вопрос:- А вы не вор!? Вы «чистый и безгрешный», как этот бутылочник!??
«Волка в овечьей шкуре» вы хотите защищать? От кого? От себя, или от его кураторов?..
Все давно решено и проплачено..(((, до вас, больничка и его возвращение, после бездарно сыгранной роли.. (((.
В следующий раз, попрошу не писать чушь, если вы хотите жить в Правовом государстве!..
По себе других не судят
воры пытаются удержаться на штыках. С каких это пор призыв на мирный митинг стали называть "беспорядками"?
Сухая ложка рот дерет. Кто финансирует выступления сторонников Навального? Не помню ни одного случая когда за спиной "стихийных" митингов и демонстраций либерастов стояли кукловолы работающие бесплатно за идею.
Интернет не имеет границ и очень часто провокационные призывы идут из "Юкрейн" или из прибалтийских республик где сильна ненависть к РФ хотя местные иногда тоже призывают к протестам надеясь что их не вычислят. Найдут и накажут по максимуму. Диктатура буржуев это серьезная вещь и тут игры неуместны.