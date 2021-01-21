В России возбудили первое уголовное дело за призывы к беспорядкам 23 января

21:43 21.01.2021

В Татарстане возбудили первое в России уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в рамках несанкционированных митингов 23 января.

«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). В настоящее время устанавливается личность человека, разместившего данную информацию.