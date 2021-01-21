В России возбудили первое уголовное дело за призывы к беспорядкам 23 января

Беспорядки

В Татарстане возбудили первое в России уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в рамках несанкционированных митингов 23 января.

«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). В настоящее время устанавливается личность человека, разместившего данную информацию.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.01.2021, 09:38
    Гость: Влад 33 - demos

    Вы что наивный или ..???
    Призывы на митинг осуществляются любой партией, но перед тем, чтобы не подставить своих сторонников под «раздачу» , данная партия, движение или.. Обязано согласовать данный митинг, получить Разрешение, а не иначе! Есть ( в любой стране мира!) определенные процедуры, которыми нельзя пренебречь, если вы конкретно, считаете себя Цивилизованным человеком, а не шушерой!
    И, пожалуй Главный вопрос:- А вы не вор!? Вы «чистый и безгрешный», как этот бутылочник!??
    «Волка в овечьей шкуре» вы хотите защищать? От кого? От себя, или от его кураторов?..
    Все давно решено и проплачено..(((, до вас, больничка и его возвращение, после бездарно сыгранной роли.. (((.
    В следующий раз, попрошу не писать чушь, если вы хотите жить в Правовом государстве!..

  4. 22.01.2021, 08:33
    Гость: demos

    воры пытаются удержаться на штыках. С каких это пор призыв на мирный митинг стали называть "беспорядками"?

  5. 22.01.2021, 06:02
    Гость: Штурман

    Сухая ложка рот дерет. Кто финансирует выступления сторонников Навального? Не помню ни одного случая когда за спиной "стихийных" митингов и демонстраций либерастов стояли кукловолы работающие бесплатно за идею.
    Интернет не имеет границ и очень часто провокационные призывы идут из "Юкрейн" или из прибалтийских республик где сильна ненависть к РФ хотя местные иногда тоже призывают к протестам надеясь что их не вычислят. Найдут и накажут по максимуму. Диктатура буржуев это серьезная вещь и тут игры неуместны.

Все комментарии (37)
Выбор читателей
Украина запретила русский язык в сфере обслуживания
Кладбище иракской бронетехники
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
Тайна Крючкова
Александр Проханов: «Как разворачивался ГКЧП - грандиозный и страшный проект Госбезопасности по сокрушению Советского Союза»
Стоп-кадр с видео в YouTube
Суд в отделе полиции в Химках арестовал Алексея Навального
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Олимпиаду в Токио могут провести без участия иностранных зрителей
Фото с сайта Pixabay.com
Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам
Самолет МС-21 в ходе испытаний выкатился за пределы полосы
Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель
КС Молдавии признал особый статус русского языка в стране незаконным
Фото с сайта twitter.com
Ангела Меркель потребовала освободить Алексея Навального
При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет