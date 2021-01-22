Москва предложила правительству снизить или отменить НДС для ресторанов

12:04 22.01.2021

Власти Москвы обратились к правительству с предложением снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По словам чиновника, Минэкономики поддержало эту инициативу.

«Мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — цитирует его РИА Новости.

При этом Ефимов не уточнил, на какой период предлагается ввести меру поддержки ресторанного бизнеса. О плане снизить ставку НДС для ресторанов до 10% Владимир Ефимов говорил «Известиям» еще в прошлом июне, но о полной отмене налога речь тогда не шла.

Весной 2020 года, в разгар первой волны коронавируса, губернатор Калининградской области Антон Алиханов на онлайн-совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил снизить ставку НДС до 10% для малого бизнеса в сфере общественного питания и индустрии гостеприимства. Губернатор тогда пояснил, что из-за сложившейся ситуации стоит продлить до 2023 года налоговые каникулы для всех категорий индивидуальных предпринимателей.

Чиновник также рассказал, что в области оказалась востребована поддержка микропредприятий.