Москва предложила правительству снизить или отменить НДС для ресторанов

Фото с сайта pixabay.com

Власти Москвы обратились к правительству с предложением снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По словам чиновника, Минэкономики поддержало эту инициативу.

«Мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — цитирует его РИА Новости.

При этом Ефимов не уточнил, на какой период предлагается ввести меру поддержки ресторанного бизнеса. О плане снизить ставку НДС для ресторанов до 10% Владимир Ефимов говорил «Известиям» еще в прошлом июне, но о полной отмене налога речь тогда не шла.

Весной 2020 года, в разгар первой волны коронавируса, губернатор Калининградской области Антон Алиханов на онлайн-совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил снизить ставку НДС до 10% для малого бизнеса в сфере общественного питания и индустрии гостеприимства. Губернатор тогда пояснил, что из-за сложившейся ситуации стоит продлить до 2023 года налоговые каникулы для всех категорий индивидуальных предпринимателей. 

Чиновник также рассказал, что в области оказалась востребована поддержка микропредприятий.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.01.2021, 12:23
    Гость: Начали

    с того, что отменили все платежи в бюджет для ямал спг в бюджет на 12 лет. Теперь пошли дальше.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Фото с сайта twitter.com
Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции
The National Interest (США): верните войну идей
Зона готовой продукции Ижевского автозавода
Русскiй Рено и «оптимизация» отечественного автоинжиниринга
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
В Кремле прокомментировали задержание и арест Навального
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет
Операторы попросили Минцифры оплатить им слежку за больными COVID-19
Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ
Здание Госдумы РФ
Депутат предложил запретить иноагентам устраивать массовые мероприятия
Google и Facebook пригрозили отключить новости и интернет-поиск в Австралии
В Рио-де-Жанейро отменили карнавал в 2021 году
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Кремль предостерег россиян от участия в несогласованных акциях 23 января
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Во Франции выявили 135 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer