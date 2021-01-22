Операторы попросили Минцифры оплатить им слежку за больными COVID-19
Операторы связи попросили главу Минцифры Максута Шадаева выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главе ведомствав от Анны Серебряниковой, главы объединяющей основных операторов связи рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» (занимается развитием одноименной нацпрограммы).
В документе говорится, что еще в начале декабря прошлого года Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи возобновить с 5 декабря выгрузку геоданных в информационную систему ведомства «в рамках возобновления функционирования системы отслеживания перемещений граждан», заболевших коронавирусом или находящихся в контакте с больными.
Ведомство планирует перезапустить систему в пяти регионах — Республике Бурятия, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях. По данным региональных управлений Роспотребнадзора и оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, в перечисленных субъектах с 3 декабря к текущему моменту общее число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,4–1,6 раз.
Однако возобновление передачи данных в систему мониторинга «связано с дополнительными издержками», поскольку для этого потребуется привлечь на постоянной основе сотрудников и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации.
«Следовательно, по нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений», — сказала она.
В качестве возможных источников финансирования называется резервный фонд правительства или средства федерального проекта «Информационная инфраструктура».
Отмечается, что суммарные расходы операторов на регулярную выгрузку данных о передвижении больных коронавирусом или контактировавших с ними будут составлять десятки миллионов рублей в месяц.
Представитель Минцифры сообщил, что решение о возобновлении использования их системы ситуационного центра, в которую загружаются данные геолокации абонентских устройств, принимали сами перечисленные в письме регионы. Он напомнил, что эта система была создана еще в первую волну распространения коронавируса, но временно не использовалась, когда заболеваемость пошла на спад.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Меня удивляет, что вообще нашлись дураки, которые себе какие -то шпионские ковидные апки поустанавливали на телефон. Зачем? А вообще ходите с кнопочной Нокией, смартфон может дома лежать - никто не будет следить и прицепиться невозможно.
нет.
платите Всегда ВЫ.
в данном случае вы сами оплачивате Слежку за вами.
осознайте наконец, Государство вас Не кормит - оно Вас жрет.
Минчисла, сказал, что это волонтерская штука! Добровольно- бесплатная!
ну операторы совсем оборзели, у нас же принято, что за хотелки государства всегда расплачивается тот кому поручено эти хотелки выполнять.
его тактично называют госдумой.