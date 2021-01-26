" Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько "

11:59 26.01.2021

Бывший вице-премьер России, экс-глава аппарата кабмина Сергей Приходько умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на внутренние источники.

По словам источников газеты, близких к семье, Приходько скончался после долгой болезни. У политика был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига. Сообщается, что чиновника похоронят на Троекуровском кладбище.

Сергей Приходько работал в правительстве с 2012 года. До этого он был помощником президента при трех главах государства, начиная с Бориса Ельцина.

Зимой 2018 года чиновник стал героем расследования ФБК. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Приходько и миллиардер Олег Дерипаска отдыхали в Норвегии на яхте бизнесмена. Основатель ФБК Алексей Навальный счел такой отдых скрытой взяткой. Расследование основано в том числе на фотографиях, которые публиковала модель Настя Рыбка, присутствовавшая на яхте.

В том же расследовании рассказывалось о недвижимости Приходько общей стоимостью в один миллиард рублей. Утверждалось, что она оформлена на супругу чиновника.