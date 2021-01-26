Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько
Бывший вице-премьер России, экс-глава аппарата кабмина Сергей Приходько умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на внутренние источники.
По словам источников газеты, близких к семье, Приходько скончался после долгой болезни. У политика был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига. Сообщается, что чиновника похоронят на Троекуровском кладбище.
Сергей Приходько работал в правительстве с 2012 года. До этого он был помощником президента при трех главах государства, начиная с Бориса Ельцина.
Зимой 2018 года чиновник стал героем расследования ФБК. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Приходько и миллиардер Олег Дерипаска отдыхали в Норвегии на яхте бизнесмена. Основатель ФБК Алексей Навальный счел такой отдых скрытой взяткой. Расследование основано в том числе на фотографиях, которые публиковала модель Настя Рыбка, присутствовавшая на яхте.
В том же расследовании рассказывалось о недвижимости Приходько общей стоимостью в один миллиард рублей. Утверждалось, что она оформлена на супругу чиновника.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Могли бы, как многим, поставить диагноз -COVID-19 . А то какую то хрень иностранную - болезнь Лу Герига. И не выговоришь. И как с такими болезнями можно упорно и яростно трудится на блага огромной страны? Ну и ладно. Пожил добрый человек не долго , но прекрасно. Пусть только наследники теперь не поссорятся деля наследство и поживут долго счастливо в изобилии и без забот.
заразился?
" Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько "
--
Очень странно. 65 лет не самый старый возраст, да еще с учетом того что человек имел все, что можно плюс лучших медиков.
И что не смогли вылечить, тем более что болезнь была продолжительной. А если так, зачем было назначать человека, который был не
самым здоровым на пост советника премьера в январе 2020 года. Вспоминаем цепочку смертей в СССР высоких и высших руководителей
СССР перед катастройкой. А потом С.Приходько был одним из самых информированных товарищей в постсоветской РФ. Работал стразу
после развала СССР в руководстве РФ на очень высоких должностях. Нехорошие ассоциации навевает.
Не думаю. Миллиард - это только то, что удалось документально доказать ФБК. А сколько еще в оффшорах приныкано никто не знает и вдова, наверное, тоже.
?