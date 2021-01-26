Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

Фото с сайта government.ru

Бывший вице-премьер России, экс-глава аппарата кабмина Сергей Приходько умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на внутренние источники.

По словам источников газеты, близких к семье, Приходько скончался после долгой болезни. У политика был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига. Сообщается, что чиновника похоронят на Троекуровском кладбище.

Сергей Приходько работал в правительстве с 2012 года. До этого он был помощником президента при трех главах государства, начиная с Бориса Ельцина.

Зимой 2018 года чиновник стал героем расследования ФБК. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Приходько и миллиардер Олег Дерипаска отдыхали в Норвегии на яхте бизнесмена. Основатель ФБК Алексей Навальный счел такой отдых скрытой взяткой. Расследование основано в том числе на фотографиях, которые публиковала модель Настя Рыбка, присутствовавшая на яхте.

В том же расследовании рассказывалось о недвижимости Приходько общей стоимостью в один миллиард рублей. Утверждалось, что она оформлена на супругу чиновника.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2021, 18:47
    Гость: фома

    Могли бы, как многим, поставить диагноз -COVID-19 . А то какую то хрень иностранную - болезнь Лу Герига. И не выговоришь. И как с такими болезнями можно упорно и яростно трудится на блага огромной страны? Ну и ладно. Пожил добрый человек не долго , но прекрасно. Пусть только наследники теперь не поссорятся деля наследство и поживут долго счастливо в изобилии и без забот.

  3. 26.01.2021, 16:19
    Гость: rick

    " Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько "
    --
    Очень странно. 65 лет не самый старый возраст, да еще с учетом того что человек имел все, что можно плюс лучших медиков.
    И что не смогли вылечить, тем более что болезнь была продолжительной. А если так, зачем было назначать человека, который был не
    самым здоровым на пост советника премьера в январе 2020 года. Вспоминаем цепочку смертей в СССР высоких и высших руководителей
    СССР перед катастройкой. А потом С.Приходько был одним из самых информированных товарищей в постсоветской РФ. Работал стразу
    после развала СССР в руководстве РФ на очень высоких должностях. Нехорошие ассоциации навевает.

  4. 26.01.2021, 16:13
    Гость: Моня

    Не думаю. Миллиард - это только то, что удалось документально доказать ФБК. А сколько еще в оффшорах приныкано никто не знает и вдова, наверное, тоже.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Просвещение, знания
«Чем больше говорим об искажении истории и "выводим на чистую воду проклятых фальсификаторов", тем глубже ловушку готовим сами для себя»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Кремль предостерег россиян от участия в несогласованных акциях 23 января
Среди единоросов шпионов не обнаружено
Среди единоросов шпионов не обнаружено
Фото с сайта pixabay.com
Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Премьер-министр Италии подаст в отставку
Мировые расходы на оборону в 2020-м выросли до 1,9 трлн долларов
© KM.RU, Илья Шабардин
ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты
Летающий дрон-такси
В России планируют начать эксплуатировать летающее такси в 2025 году
Дмитрий Песков
Песков не стал называть имена владельцев дворца в Геленджике
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Мишустин назвал сроки поступления в оборот третьей российской вакцины
© KM.RU, Алексей Белкин
Госдума аплодисментами поблагодарила полицию за работу на митингах
Фрегат типа «Цзянкай»
Китай разрешил береговой охране атаковать корабли США без предупреждения