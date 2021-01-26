ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

11:19 26.01.2021

Федеральная налоговая служба России начала запрашивать у отечественных производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые продукты питания до конца года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в крупной пищевой компании.

«Налоговые органы начали запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 г.», — говорится в сообщении. По этому поводу сотрудники ведомства могут обращаться к поставщикам и в торговые сети. В перечне — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, хлеб, крупы и другие товары, сообщает газета.

Отмечается, что одно из предприятий рассказало о предоставлении данных о фактическом повышении цен, однако прогнозы давать отказалось. Источник в еще одной компании отметил, что нет ясности об ответственности за прогноз. Другой собеседник «Коммерсанта» полагает, что данные могут использоваться для дальнейшего расширения списка социально значимых продуктов, на которые устанавливают предельные цены.

Ранее в Кремле подчеркнули, что власти уже приняли «эффективные меры по стабилизации цен». По словам пресс-секретарья президента Дмитрия Пескова, главная задача — «избежать выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры». Официальный представитель Кремля добавил, что данный вопрос находится на постоянном контроле Владимира Путина и кабинета министров.