ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты
Федеральная налоговая служба России начала запрашивать у отечественных производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые продукты питания до конца года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в крупной пищевой компании.
«Налоговые органы начали запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 г.», — говорится в сообщении. По этому поводу сотрудники ведомства могут обращаться к поставщикам и в торговые сети. В перечне — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, хлеб, крупы и другие товары, сообщает газета.
Отмечается, что одно из предприятий рассказало о предоставлении данных о фактическом повышении цен, однако прогнозы давать отказалось. Источник в еще одной компании отметил, что нет ясности об ответственности за прогноз. Другой собеседник «Коммерсанта» полагает, что данные могут использоваться для дальнейшего расширения списка социально значимых продуктов, на которые устанавливают предельные цены.
Ранее в Кремле подчеркнули, что власти уже приняли «эффективные меры по стабилизации цен». По словам пресс-секретарья президента Дмитрия Пескова, главная задача — «избежать выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры». Официальный представитель Кремля добавил, что данный вопрос находится на постоянном контроле Владимира Путина и кабинета министров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В России капитализм ? Жизнь нагладноо показыват что есть в отличи от запада в России создан бандисткий феодализм , с лапшой на ушах у народа.
А ФНС РФ какое отношение к регулированию цен на внутреннем рынке имеет ? Никакого. Это скорее прерогатива ФАС РФ. Она у нас картельными сговорами занимается. Так что действия ФНС можно расценить как щекотание нервов крупным отечественным производителям, а главное ритейлерам. Административный ресурс в действии.
Перекрестное крышевание или сказ об истинных виновников пвышения цен.
Лицемерие и кретинизм. Причем власти уверены, что мы еще большие кретины, чем они. Какой смысл врать о контроле цен, если производителям никто не собирается компенсировать постоянно растущие цены на энергоносители, растущие налоги и рождение новых налогов, как прямых, так и косвенных? В таких условиях административными мерами цены можно придержать слегка, например, перед выборами. Но долго это не может продолжаться, после выборов сети доберут свои потери опять же ростом цен.
Так и весь народ занимается контролем цен на продукты и смотрит как они взлетают как на дрожжах и думает хватит денег купить или нет.А вот то,что ФАС тоже занимается только наблюдательным контролем и ничего не предпринимает,чтобы чувствительно охладить жадность к наживе производителей и торгашей - почему он этого не делает? На это есть два варианта ответа:они или взяточники или просто бездельники и дармоеды за счет налогоплательщиков.В любом случае ФАС не выполняет свою функцию по чувствительному охлаждению жадности производителей и торгашей и нужно ее разогнать или заменить на более добросовестных сотрудников.Нельзя наживаться в чрезвычайных ситуациях когда у людей и так проблемы с выживанием и доходами.