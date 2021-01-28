Мособлсуд отказался освободить Алексея Навального

15:55 28.01.2021

Московский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального на его арест на 30 суток. Об этом сообщает «Медуза».

Юристы обвиняемого ссылались в своей жалобе на целый ряд несоответствий действующим законам. В частности, адвокаты оказывали, что суд первой инстанции постановил «продлить срок задержания» Навального до 30 суток, а УПК РФ предусматривает только «заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток».

«Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд», — сказал сам Навальный. Он принимал участие в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина».

Оппозиционер допустил, что для него приготовили камеру в «Матросской тишине» еще до того, как его лайнер летел из аэропорта Внуково в Шереметьево.

Представитель прокуратуры во время процесса не поддержал апелляционную жалобу защиты Навального, назвав ее необоснованной.

Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево, когда политик вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления ядом. На следующий день суд Химок на выездном заседании в отделе полиции, где находился оппозиционер, продлил срок его задержания на месяц. Навального отправили в СИЗО «Матросская тишина».