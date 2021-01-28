Мособлсуд отказался освободить Алексея Навального
Московский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального на его арест на 30 суток. Об этом сообщает «Медуза».
Юристы обвиняемого ссылались в своей жалобе на целый ряд несоответствий действующим законам. В частности, адвокаты оказывали, что суд первой инстанции постановил «продлить срок задержания» Навального до 30 суток, а УПК РФ предусматривает только «заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток».
«Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд», — сказал сам Навальный. Он принимал участие в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина».
Оппозиционер допустил, что для него приготовили камеру в «Матросской тишине» еще до того, как его лайнер летел из аэропорта Внуково в Шереметьево.
Представитель прокуратуры во время процесса не поддержал апелляционную жалобу защиты Навального, назвав ее необоснованной.
Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево, когда политик вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления ядом. На следующий день суд Химок на выездном заседании в отделе полиции, где находился оппозиционер, продлил срок его задержания на месяц. Навального отправили в СИЗО «Матросская тишина».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всю жизнь прожить и не вытравить из себя гопника и остаться на низшей ступени развития.
Лично вам какая от этого корысть, если при корыте это одно, а если нет, то развожу руками
Платошкин активно критиковал снятие Фургала, будучи под домашним арестом. И прослыл клоуном, так как до этого он назвал Фургала браконьер- губернатором.
Вообще он смехотворен. То поёт частушки на ток-шоу, то изображает из себя оппозиционера.
Кремлю сейчас прийдётся для него санаторий на зоне устраивать.
А то вдруг с ним ,что оо случится. Могут всей братве забугорные счета заблокировать.
Прийдётся дачки на Кипрах и во Франциях продавать
Навального в президенты?
Дау ну его!
Я За Платошкина.