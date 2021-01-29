В центре Москвы 31 января введут ряд ограничений

© KM.RU, Кирилл Дуболев

В Москве 31 января будут закрыты на вход и выход семь станций столичного метрополитена. Кроме того, будут введены ограничения для передвижения пешеходов. Об этом в пятницу, 29 января, сообщается на сайте столичного Главного управления МВД.

"В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов. Кроме этого, с 08.00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

31 января в центре столицы будут также закрыты кафе и рестораны, продажа напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00 будет прекращена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Ранее Генпрокуратура призвала граждан отказаться от посещения несогласованных с властями протестных акций 31 января, предупредив о возможности попасть под действие статьи о массовых беспорядках. 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.01.2021, 01:49
    Гость: Да, уж...

    После выборов в Совнарком Сталин сказал:"Ну, и что мне теперь делать с этими обрезанными?"

  2. 30.01.2021, 00:43
    Гость: DJ

    Лучше бы Генпрокуратура занялась расследованием обстоятельств строительства Геленджикского дворца. И Конституцию РФ пусть они иногда почитывают.

  4. 30.01.2021, 00:33
    Гость: недаром

    эту конспирологическую касту недолюбливал наш государственник Сталин и не подпускал их к управлению страной.

Все комментарии (12)
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