Следствие потребовало домашнего ареста для сотрудницы ФБК Соболь

Следователи МВД потребовали избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудницы ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любови Соболь, которая подозревается в нарушении правил санитарно-эпидемиологических норм в ходе акции 23 января в Москве.

При этом адвокат Соболь Владимир Воронин заявил, что в суд материалы на избрание меры пресечения его подзащитной не поступали. «Материалов по мере пресечения Соболь в суде еще нет. О домашнем аресте устно упомянул один из следователей. Но я не хочу никому верить на слово, мне нужно увидеть документы», - цитирует ТАСС слова Воронина.

Напомним, ранее стало известно, что полиция в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении несогласованной акции в Москве 23 января задержала Олега Навального, координатора Московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, сотрудницу ФБК Любовь Соболь, а также участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву.

По информации официального представителя МВД Ирина Волк, в Москве среди участников акции находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2021, 17:44
    Гость: Иван Иваныч

    «Больше всего оппозиционная плесень боится слышать наши голоса. Вы только посмотрите, какая истерика из-за Слепакова, из-за вчерашнего ролика за Россию. Все эти борцы с режимом привыкли, что слышно только их. Потому что обычным людям некогда бороться ни за режим, ни против. Работа, семья, дети. Но если десятки миллионов людей скажут, хотя бы единожды, свое слово, Навального со всей камарильей волной в тетрадный лист размажет.»
    __
    Так возмущённо кипит сеть. А мне вчера два раза не дали отпубликовать эти стихи Слепакова, о которых кипит инет. Шила в мешке не утаишь.

  2. 29.01.2021, 17:41
    Гость: Иван

    А почему под домашний арест? В камеру её рядом с нахальным. Задолбали уже эти "политики" своей дебильностью и показухами. За всё надо отвечать.

  3. 29.01.2021, 17:02
    Гость: фёдор

    Всё правильно оговорочка по Фрейду ,Следствие ТРЕБУЕТ у кармаанного суда. И конечно удивительно Вам, почему ПРЕЗТДЕНТ Трамп не смог ТРЕБОВАТЬ у судей?

  4. 29.01.2021, 17:00
    Гость: 31 марта 1878 года

    Суд присяжных оправдал Веру Засулич, тяжело ранившую из револьвера петербургского градоначальника Трепова.

  5. 29.01.2021, 16:59
    Гость: Виктор

    Доскакалась, пятая колонна? Поделом вам, вражины, давно пора вас к ногтю прижать, агенты Госдепа и трёх вражеских разведок!

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