Следствие потребовало домашнего ареста для сотрудницы ФБК Соболь

15:37 29.01.2021

Следователи МВД потребовали избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудницы ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любови Соболь, которая подозревается в нарушении правил санитарно-эпидемиологических норм в ходе акции 23 января в Москве.

При этом адвокат Соболь Владимир Воронин заявил, что в суд материалы на избрание меры пресечения его подзащитной не поступали. «Материалов по мере пресечения Соболь в суде еще нет. О домашнем аресте устно упомянул один из следователей. Но я не хочу никому верить на слово, мне нужно увидеть документы», - цитирует ТАСС слова Воронина.

Напомним, ранее стало известно, что полиция в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении несогласованной акции в Москве 23 января задержала Олега Навального, координатора Московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, сотрудницу ФБК Любовь Соболь, а также участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву.

По информации официального представителя МВД Ирина Волк, в Москве среди участников акции находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом.