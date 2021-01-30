В ДТП под Самарой погибли 12 человек

ДТП под Самарой

Двенадцать человек погибло в результате ДТП с микроавтобусом под Самарой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Авария произошла вечером 29 января на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района: столкнулись  грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.

В результате аварии 12 человек получили травмы различной степени тяжести, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По версии Госавтоинспекции, авария произошла из-за выезда фуры на встречную полосу.

"Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что водитель 1989 года рождения, управляя грузовым автомобилем DAF двигался со стороны Ульяновской области в направлении города Сызрань. В пути следования водитель допустил занос полуприцепа и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Citroen под управлением мужчины 1983 года рождения", - цитирует заявление представителей Госавтоинспекции ТАСС.

СК возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.01.2021, 11:52
    Гость: Водитель

    Только Рамзан Ахматович восстановит справедливость. Если бы водитель фуры знал, что за подобную безответственность придется ему и 11 его родственникам(око за око) отправиться к Аллаху, он не сел бы за руль или не допустил заноса прицепа.
    А так делай что хочешь, ты кто такой отвечать перед тобой.

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