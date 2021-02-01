Минтранс выступил против отмены монополии РЖД на локомотивы

Допуск на сеть железных дорог частных грузовых локомотивов может нести экономические и технологические риски для всей системы железнодорожного транспорта, считает замглавы Минтранса Владимир Токарев. 

Как пишет РБК, свое мнение Токарев высказал в письме направленном в правительство РФ. 

На текущий момент эксплуатировать локомотивы для перевозки грузов на путях общего пользования имеют право только "Российские железные дороги" (РЖД). Однако владельцы крупных железнодорожных операторов неоднократно предлагали отменить такое монопольное положение РЖД, разрешив частным компаниям использовать свои локомотивы на немассовых маршрутах. В качесте аргумента они заявляют, что это поможет сократить РЖД ежегодные затраты на закупку локомотивов.

По мнению Минтранса, в случае снятия монополии РЖД, частные компании будут формировать собственную производственную и эксплуатационную базу, что приведет к снижению эффективности использования инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Среди отрицательных последствий, также называется снижение производительности локомотивов, принадлежащих госкомпании, рост ее эксплуатационных затрат.

В самом РЖД также отмечают, что "либеризация тяги" неизбежно приведет к снижению эффективности железнодорожного транспорта и создаст дополнительную непроизводительную нагрузку на пропускную способность инфраструктуры. Это, в конечном счете, приведет к удорожанию перевозки для потребителей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.02.2021, 18:20
    Гость: Дейл

    Вообще то уже есть прецедент эксплуатации ж/д путей другой компанией. Я имею ввиду КЖД (крымская железная дорога), которая проложила свои маршруты по всей стране. РЖД то европейских санкций боится и пришлось делиться после открытия моста. Я летом ехал на крымском поезде из Мурманска в Тверскую область лишив этих денег РЖД.

  2. 01.02.2021, 17:37
    Гость: вообще то

    появление импортных локомотивов так же неизбежно , как массовое появление " Боингов " . Ведь покупка готового дешевле разработки собственного , а значит и доход больше .

  4. 01.02.2021, 12:42
    Гость: ага

    ну а кто бы сомневался, что монополия будут драться за свое место до последнего.
    "Это, в конечном счете, приведет к удорожанию перевозки для потребителей." - ага, монополия только и думает, что об интересах потребителя.

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