Путин поручил проработать вопрос о российском суде по правам человека

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о необходимости создания российского суда по правам человека, пишет РИА Новости

"Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации:.. рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения", — в частности, говорится в поручении.

Срок выполнения поручения — до 1 июня текущего года. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.

В начале декабря российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал предложенную идею создания Российского суда по правам человека.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.02.2021, 19:14
    Гость: ABCD

    Стоит добавлять- "высшая форма деменции у высоких лиц". У них по определению не может быть нечего обычного, они же новые дворяне.

  3. 01.02.2021, 19:11
    Гость: ABCD

    Помнится на докладе ООН Путин в 2018г РФ заявил, что в стране практически "соблюдение прав человека и гражданина" доведено до исторического максимума.
    14 мая 2018г в Женеве и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов на 30-й сессии рабочей группы Совета ООН по правам человека представил доклад о соблюдении прав человека в России. Последний раз Российская Федерация отчитывалась о своей деятельности в 2013 г.
    В этом докладе особо подчёркивается, что РФ "самым неотъемлемым образом" соблюдает права секс меньшинств, религиозных объединений.
    Про 140 миллионов не голубых и не розовых, в докладе не упоминается. Видимо ещё власть продолжает над этим работать.

  4. 01.02.2021, 19:04
    Гость: ABCD

    "Прав всегда больше не у тех кто прав, а у кого больше прав."
    истина прапорщика Митрофанова.

  5. 01.02.2021, 19:04
    Гость: В страх демократии.. новости

    В городе Рочестер (штат Нью-Йорк) полиция применила к девятилетней девочке перцовый спрей, пытаясь усадить ребенка в полицейский автомобиль, сообщили американские СМИ.

Все комментарии (58)
Выбор читателей
Митинги, прокатившиеся по стране, показали, что ужесточение законов и строгое наказание «за пластиковые стаканчики» дали обратный результат
«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину
«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину полицейского
Давос он-лайн и кризис мирового неолиберализма
По «закону гор» или по «русской правде»? Как судить студента из Чечни
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Дмитрий Медведев © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Медведев заявил о готовности России к отключению от глобального интернета
Минтранс выступил против отмены монополии РЖД на локомотивы
В Думу внесут доработанный проект о бэби-боксах
© KM.RU, Илья Шабардин
Эксперты предупредили о росте цен на бытовую технику и еду
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль призвал не обобщать случаи избиения на митингах
Владимир Путин возложил цветы к могиле Ельцина
Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова
РФПИ сообщил об одобрении «Спутника V» Минздравом Армении