Путин поручил проработать вопрос о российском суде по правам человека
Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о необходимости создания российского суда по правам человека, пишет РИА Новости.
"Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации:.. рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения", — в частности, говорится в поручении.
Срок выполнения поручения — до 1 июня текущего года. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.
В начале декабря российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал предложенную идею создания Российского суда по правам человека.
Комментарии читателей Оставить комментарий
видел этого человека в телевизоре.
Стоит добавлять- "высшая форма деменции у высоких лиц". У них по определению не может быть нечего обычного, они же новые дворяне.
Помнится на докладе ООН Путин в 2018г РФ заявил, что в стране практически "соблюдение прав человека и гражданина" доведено до исторического максимума.
14 мая 2018г в Женеве и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов на 30-й сессии рабочей группы Совета ООН по правам человека представил доклад о соблюдении прав человека в России. Последний раз Российская Федерация отчитывалась о своей деятельности в 2013 г.
В этом докладе особо подчёркивается, что РФ "самым неотъемлемым образом" соблюдает права секс меньшинств, религиозных объединений.
Про 140 миллионов не голубых и не розовых, в докладе не упоминается. Видимо ещё власть продолжает над этим работать.
"Прав всегда больше не у тех кто прав, а у кого больше прав."
истина прапорщика Митрофанова.
В городе Рочестер (штат Нью-Йорк) полиция применила к девятилетней девочке перцовый спрей, пытаясь усадить ребенка в полицейский автомобиль, сообщили американские СМИ.