Путин поручил проработать вопрос о российском суде по правам человека

12:14 1.02.2021

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о необходимости создания российского суда по правам человека, пишет РИА Новости.

"Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации:.. рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения", — в частности, говорится в поручении.

Срок выполнения поручения — до 1 июня текущего года. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.

В начале декабря российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал предложенную идею создания Российского суда по правам человека.