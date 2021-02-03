Песков счел оправданными жесткие действия полиции

14:37 3.02.2021

Действия сотрудников правоохранительных органов на последних несогласованных акциях в российских городах являются законными и оправданными

Действия сотрудников правоохранительных органов на последних несогласованных акциях в российских городах являются законными и оправданными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль обеспокоен проведением несанкционированных акций. «В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона», – приводит его слова ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что силовики не обязаны согласовывать с Кремлем решения об оцеплениях в центре городов. «В данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, реакция полиции на демонстрантов была обусловлена «угрозами, которые могли возникнуть в ходе протестов». Однако благодаря действиям полиции, удалось избежать серьезных последствий.

«Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция», – добавил пресс-секретарь президента.

По данным «ОВД-Инфо», по всей России на вчерашних акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали 1408 человек, из них 1145 в Москве, еще 248 в Петербурге.

