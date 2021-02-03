Песков счел оправданными жесткие действия полиции

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Действия сотрудников правоохранительных органов на последних несогласованных акциях в российских городах являются законными и оправданными

Действия сотрудников правоохранительных органов на последних несогласованных акциях в российских городах являются законными и оправданными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль обеспокоен проведением несанкционированных акций. «В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона», – приводит его слова ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что силовики не обязаны согласовывать с Кремлем решения об оцеплениях в центре городов. «В данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, реакция полиции на демонстрантов была обусловлена «угрозами, которые могли возникнуть в ходе протестов». Однако благодаря действиям полиции, удалось избежать серьезных последствий.

«Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция», – добавил пресс-секретарь президента.

По данным «ОВД-Инфо», по всей России на вчерашних акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали 1408 человек, из них 1145 в Москве, еще 248 в Петербурге.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.02.2021, 21:05
    Гость: Ну ты же не видел

    как он с фомкой и отмычкой сейф с деньгами курочил, свечку не держал... И как он кировский лес по брёвнышку растаскивал ты тоже не видел! Так што молчи и помалкивай!
    У нас легко могут выданную зарплату или полученные дивиденды объявить хищением. Любой каприз по звоночку сверху!
    Не сторонник Нахального, но наши карманные суды ещё хуже этого оппозиционера.

  3. 03.02.2021, 20:59
    Гость: Еще до начала

    митинга его объявляют незаконным, несогласованным. Вы заметили, что ни одна политическая организация не поддержала протестующих, а как иначе молодежь может донести свое мнение до власти? Кто в России отстаивает их интересы, может зюганов или ротенберг, или песков с медведевым?

  5. 03.02.2021, 20:13
    Гость: Иван

    Своровал нахальный около 200 млн. руб, а есть сведения - что и больше. Поэтому мозги включи и посчитай, примерно, сколько новый пастух сопрёт. И ты веришь этому ворюге? Печально...

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