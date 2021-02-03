Песков счел оправданными жесткие действия полиции
Действия сотрудников правоохранительных органов на последних несогласованных акциях в российских городах являются законными и оправданными
Действия сотрудников правоохранительных органов на последних несогласованных акциях в российских городах являются законными и оправданными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Кремль обеспокоен проведением несанкционированных акций. «В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона», – приводит его слова ТАСС.
При этом Песков подчеркнул, что силовики не обязаны согласовывать с Кремлем решения об оцеплениях в центре городов. «В данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан», – подчеркнул официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, реакция полиции на демонстрантов была обусловлена «угрозами, которые могли возникнуть в ходе протестов». Однако благодаря действиям полиции, удалось избежать серьезных последствий.
«Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция», – добавил пресс-секретарь президента.
По данным «ОВД-Инфо», по всей России на вчерашних акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали 1408 человек, из них 1145 в Москве, еще 248 в Петербурге.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и концлагеря, и холокост.
как он с фомкой и отмычкой сейф с деньгами курочил, свечку не держал... И как он кировский лес по брёвнышку растаскивал ты тоже не видел! Так што молчи и помалкивай!
У нас легко могут выданную зарплату или полученные дивиденды объявить хищением. Любой каприз по звоночку сверху!
Не сторонник Нахального, но наши карманные суды ещё хуже этого оппозиционера.
митинга его объявляют незаконным, несогласованным. Вы заметили, что ни одна политическая организация не поддержала протестующих, а как иначе молодежь может донести свое мнение до власти? Кто в России отстаивает их интересы, может зюганов или ротенберг, или песков с медведевым?
Так делай власть сильнее, не помогай шакалам. Сам пишешь, что это плохо...
Своровал нахальный около 200 млн. руб, а есть сведения - что и больше. Поэтому мозги включи и посчитай, примерно, сколько новый пастух сопрёт. И ты веришь этому ворюге? Печально...