Власти Санкт-Петербурга решили учредить День силовиков

12:53 4.02.2021

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил установить в России новый праздник — День силовика, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на законопроект на сайте Заксобрания.

В документе новый праздник назван "День работника уголовно-исполнительной системы". Отмечать его предлагается 12 марта.

"День силовика" предложено включить в перечень список международных, общепризнанных (традиционных) и общероссийских праздников, что позволит финансировать все связанные с ним мероприятия из бюджета Петербурга.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это одна из крупнейших правоохранительных структур региона, и нужно учитывать значимость и важность ее деятельности.

«Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник», — цитирует агентство документ.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", законопроект уже вынесен на обсуждение. В частности зампредседателя Законодательного Собрания города Анатолий Дроздов предположил, что празднество будет отмечаться ежегодно.