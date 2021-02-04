Власти Санкт-Петербурга решили учредить День силовиков

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил установить в России новый праздник — День силовика, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на законопроект на сайте Заксобрания.

В документе новый праздник назван "День работника уголовно-исполнительной системы". Отмечать его предлагается 12 марта.

"День силовика" предложено включить в перечень список международных, общепризнанных (традиционных) и общероссийских праздников, что позволит финансировать все связанные с ним мероприятия из бюджета Петербурга. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что  Управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это одна из крупнейших правоохранительных структур региона, и нужно учитывать значимость и важность ее деятельности.

«Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник», — цитирует агентство документ. 

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", законопроект уже вынесен на обсуждение. В частности зампредседателя Законодательного Собрания города Анатолий Дроздов предположил, что празднество будет отмечаться ежегодно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 04.02.2021, 16:04
    Гость: Идиот

    У нас недальновидные политики провозгласил один праздник, который не празднуется народом, но зато посеял вражду и ненависть между соседними, братскими государствами. Если учередят новый праздник, то он не приживется в народе, а будет как напоминанием вражды силовиков и народа, которые в данный момент стоят по разные стороны баррикады.

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