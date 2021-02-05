Руководство МВД объединит наружку с прослушкой

08:45 5.02.2021

Руководство МВД РФ планирует объединить два ключевых подразделения: оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в ведомстве.

По словам источника издания, предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры. Работу нового подразделения будет курировать один из замов руководителя бюро специальных технических мероприятий.

Цель реорганизации — усиление контроля со стороны ФСБ над оперативно-разыскной деятельностью, а также сосредоточить в руках службы возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами.

Сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность бюро специальных технических мероприятий через аппарат прикомандированных сотрудников.

Отмечается, что в ходе реогранизации, ФСБ получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов.