Руководство МВД объединит наружку с прослушкой

Здание МВД

Руководство МВД РФ планирует объединить два ключевых подразделения: оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в ведомстве.

По словам источника издания, предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры. Работу нового подразделения будет курировать один из замов руководителя бюро специальных технических мероприятий.

Цель реорганизации — усиление контроля со стороны ФСБ над оперативно-разыскной деятельностью, а также сосредоточить в руках службы возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами.

Сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность бюро специальных технических мероприятий через аппарат прикомандированных сотрудников.

Отмечается, что в ходе реогранизации, ФСБ получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2021, 13:04
    Гость: славянин

    Гена, дорогой. Открой глаза. Да идет информационная война. Но прежде все эта война идет внутри самой России. Неужели последние 30 лет тебе не показали, что мы русские оказались чужими в своей стране, где хозяйничают олигархическо-воровские кланы космополитов. Мы получили воровскую коррумпированную власть инородцев-космополитов на всех этажах огромной страны. Мы получили закрытую воровскую касту либерал-космополитов, микрирующих под патриотов. Мы получили цинизм и ложь лже-либералов, которые с дьявольской скоростью начали захватывать за бесценок наиболее лакомые куски госсобственности. Мы русские получили раграбленную экономику и нищету народа. При этом Кремлевские пропагандисты обвиняют во всем Запад и его агентов. Хотя самые главные агенты Запада сегодня сидят в самом Кремле.
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    Они рагромили национальные силы русских националистов под видом борьбы с экстремизмом. Теперь они они добивают сопротивление русского национал-либерала Навального. Выключи свой телевизор, где ты никогда не услышишь всей правды. У нас на ТВ везде дискуссии про агентов Запада, но нет никакой дискуссии о тотальной коррупции и аферистах в высших эшелонах власти. Люди не давайте себя дурачить.

  2. 05.02.2021, 11:54
    Гость: Чукча

    Вот ещё один ..нарисовался. Наивно верит, что Россия развивается и ей мешают навальнята. Козьма Прутков говорил, что зад.. с душой соединить невозможно. Так и тут. Наружку и прослушку соеденить невозможно. Хрущёв тоже был наивный товарищ. Думал, что если будут сельско-хозяйственные райкомы и промышленные - дело пойдёт в гору. Не пошло. Объединили, опять не пошло. Стали укрупнять, опять зараза такая не хочет работать. Так что подходы надо менять в работе, идеологию, а не форму управления. А сейчас так получается. Не могут наши в футбол играть. А ты тупой злишься и... решаешь им за это ноги поломать, чтобы стали играть хорошо. Поломал. Стали лучше играть? Нет. А по части либерастов, которые тормозят просто всё. Вот ты и есть либераст. Орёшь и ни хрена не делаешь. И защищаешь тем самым настоящих либерастов: Чубайса, Миллера, Рогозина и остальных Медведевых. Это именно они тормозят и разваливают страну. Вот даже тебя, работягу, превратили в люмпена. Им нужны именно такие. Бомжеватые, пьющие, аполитичные, послушные и легковерные на слова. Что им не скажи, они всё в ладоши хлопают.

  3. 05.02.2021, 11:43
    Гость: геннадий

    Во время ВОВ провокаторов и паникёров расстреливали на месте.Сейчас против нашей страны идёт информационная война безжалостная и беспринципная основанная на тотальной лжи.Необходимо возобновить эту практику,заменив расстрел обязателной трудовой повинностью и публикацией всех данных об этих провокаторах о месте проживания, их родителях,круг общения.Народ должен знать об этих продажных мерзавцах всё.

  4. 05.02.2021, 11:26
    Гость: кадет - работает идеология оболванивания народа

    Конспирологические антирусские структуры космополиов изощряются в своей деятельности. Вместо того чтобы заниматься реальным экономическим развитием страны и реального бизнеса, начали заниматься укреплением репресивного аппрата. После ареста русского националиста Навального мы все русские вдруг увидели огромную Армию полицаев, экипированных в каких-то космогоморических доспехах. Вот эту армию нужно ведь содержать, всех достойно обеспечивать. Это огромные затраты и риск того, что однажлы эта самая армия не опрокинет саму эту власть космополитов.

  5. 05.02.2021, 11:12
    Гость: Евсею

    "...на пользу делу",вы о чём, г-н хороший?!Про дальнейшее обнищание Граждан России или о воровстве властных коррупционеров?

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