Руководство МВД объединит наружку с прослушкой
Руководство МВД РФ планирует объединить два ключевых подразделения: оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в ведомстве.
По словам источника издания, предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры. Работу нового подразделения будет курировать один из замов руководителя бюро специальных технических мероприятий.
Цель реорганизации — усиление контроля со стороны ФСБ над оперативно-разыскной деятельностью, а также сосредоточить в руках службы возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами.
Сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность бюро специальных технических мероприятий через аппарат прикомандированных сотрудников.
Отмечается, что в ходе реогранизации, ФСБ получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гена, дорогой. Открой глаза. Да идет информационная война. Но прежде все эта война идет внутри самой России. Неужели последние 30 лет тебе не показали, что мы русские оказались чужими в своей стране, где хозяйничают олигархическо-воровские кланы космополитов. Мы получили воровскую коррумпированную власть инородцев-космополитов на всех этажах огромной страны. Мы получили закрытую воровскую касту либерал-космополитов, микрирующих под патриотов. Мы получили цинизм и ложь лже-либералов, которые с дьявольской скоростью начали захватывать за бесценок наиболее лакомые куски госсобственности. Мы русские получили раграбленную экономику и нищету народа. При этом Кремлевские пропагандисты обвиняют во всем Запад и его агентов. Хотя самые главные агенты Запада сегодня сидят в самом Кремле.
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Они рагромили национальные силы русских националистов под видом борьбы с экстремизмом. Теперь они они добивают сопротивление русского национал-либерала Навального. Выключи свой телевизор, где ты никогда не услышишь всей правды. У нас на ТВ везде дискуссии про агентов Запада, но нет никакой дискуссии о тотальной коррупции и аферистах в высших эшелонах власти. Люди не давайте себя дурачить.
Вот ещё один ..нарисовался. Наивно верит, что Россия развивается и ей мешают навальнята. Козьма Прутков говорил, что зад.. с душой соединить невозможно. Так и тут. Наружку и прослушку соеденить невозможно. Хрущёв тоже был наивный товарищ. Думал, что если будут сельско-хозяйственные райкомы и промышленные - дело пойдёт в гору. Не пошло. Объединили, опять не пошло. Стали укрупнять, опять зараза такая не хочет работать. Так что подходы надо менять в работе, идеологию, а не форму управления. А сейчас так получается. Не могут наши в футбол играть. А ты тупой злишься и... решаешь им за это ноги поломать, чтобы стали играть хорошо. Поломал. Стали лучше играть? Нет. А по части либерастов, которые тормозят просто всё. Вот ты и есть либераст. Орёшь и ни хрена не делаешь. И защищаешь тем самым настоящих либерастов: Чубайса, Миллера, Рогозина и остальных Медведевых. Это именно они тормозят и разваливают страну. Вот даже тебя, работягу, превратили в люмпена. Им нужны именно такие. Бомжеватые, пьющие, аполитичные, послушные и легковерные на слова. Что им не скажи, они всё в ладоши хлопают.
Во время ВОВ провокаторов и паникёров расстреливали на месте.Сейчас против нашей страны идёт информационная война безжалостная и беспринципная основанная на тотальной лжи.Необходимо возобновить эту практику,заменив расстрел обязателной трудовой повинностью и публикацией всех данных об этих провокаторах о месте проживания, их родителях,круг общения.Народ должен знать об этих продажных мерзавцах всё.
Конспирологические антирусские структуры космополиов изощряются в своей деятельности. Вместо того чтобы заниматься реальным экономическим развитием страны и реального бизнеса, начали заниматься укреплением репресивного аппрата. После ареста русского националиста Навального мы все русские вдруг увидели огромную Армию полицаев, экипированных в каких-то космогоморических доспехах. Вот эту армию нужно ведь содержать, всех достойно обеспечивать. Это огромные затраты и риск того, что однажлы эта самая армия не опрокинет саму эту власть космополитов.
"...на пользу делу",вы о чём, г-н хороший?!Про дальнейшее обнищание Граждан России или о воровстве властных коррупционеров?