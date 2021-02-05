Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за разлива топлива в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания", входящая в "Норникель") 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

Рекордный иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворен. В ведомстве это назвали "победой разума", пишет РИА Новости.

Авария на ТЭЦ-3 произошла в Норильске 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате инцидента 17 тысяч тонн нефтепродуктов вылились на дорогу, проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. В Красноярском крае был введен режим ЧС федерального масштаба. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования об аварии. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила сумму экологического ущерба от разлива топлива почти в 147,78 млрд руб. (около $2 млрд). 

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам — беспрецедентен. Сумма ему соответствует», — заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2021, 17:13
    Гость: Иван Иваныч

    Нехило по башке их вдарили. Это стоимость нового целого огромного комбината. И менеджерьё, которое клало доклады об экономии на технике безопасности, мотивируя увеличением прибыли , получит по рогам. И первый вопрос гендиректора будет: ну что б.... сэкономил? И другим наука.

  2. 05.02.2021, 17:13
    Гость: Белая Русь

    Теперь главное чтобы эти 2 лярда пошли на восстановление природы, финансирование экологических проектов, а не в офшоры...

  4. 05.02.2021, 16:00
    Гость: личный опыт

    А вот раньше, говорят, были такие директора, которые на своем предприятии каждую гайку знали...

  5. 05.02.2021, 15:58
    Гость: Потаню подгрызть Дерипаска решил:

    Всему, мол, виной этот жмот и дебил!..
    Дружку согласился помочь "солнцеликий":
    Теперь дерипасковским станет Норникель...

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