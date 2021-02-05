Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за разлива топлива в Норильске

14:22 5.02.2021

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания", входящая в "Норникель") 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

Рекордный иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворен. В ведомстве это назвали "победой разума", пишет РИА Новости.

Авария на ТЭЦ-3 произошла в Норильске 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате инцидента 17 тысяч тонн нефтепродуктов вылились на дорогу, проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. В Красноярском крае был введен режим ЧС федерального масштаба. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования об аварии.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила сумму экологического ущерба от разлива топлива почти в 147,78 млрд руб. (около $2 млрд).

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам — беспрецедентен. Сумма ему соответствует», — заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин