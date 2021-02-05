Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за разлива топлива в Норильске
Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания", входящая в "Норникель") 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.
Рекордный иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворен. В ведомстве это назвали "победой разума", пишет РИА Новости.
Авария на ТЭЦ-3 произошла в Норильске 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате инцидента 17 тысяч тонн нефтепродуктов вылились на дорогу, проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. В Красноярском крае был введен режим ЧС федерального масштаба. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования об аварии.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила сумму экологического ущерба от разлива топлива почти в 147,78 млрд руб. (около $2 млрд).
«Объем ущерба водным арктическим ресурсам — беспрецедентен. Сумма ему соответствует», — заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нехило по башке их вдарили. Это стоимость нового целого огромного комбината. И менеджерьё, которое клало доклады об экономии на технике безопасности, мотивируя увеличением прибыли , получит по рогам. И первый вопрос гендиректора будет: ну что б.... сэкономил? И другим наука.
Теперь главное чтобы эти 2 лярда пошли на восстановление природы, финансирование экологических проектов, а не в офшоры...
И куда пойдут эти деньги? Опять Ротенбергу?
А вот раньше, говорят, были такие директора, которые на своем предприятии каждую гайку знали...
Всему, мол, виной этот жмот и дебил!..
Дружку согласился помочь "солнцеликий":
Теперь дерипасковским станет Норникель...