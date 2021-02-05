В России предложили ввести новый вид кредитов

11:57 5.02.2021

В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы, пишет "Российская газета" со ссылкой на соответсвующий законопроект.

Согласно документу, данный кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката. В случае, если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.

"Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг", — прокомментировал инициативу член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Председатель комитета Андрей Клишас поручил досконально проработать вопрос судебного финансирования.

