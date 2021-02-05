В России предложили ввести новый вид кредитов
В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы, пишет "Российская газета" со ссылкой на соответсвующий законопроект.
Согласно документу, данный кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката. В случае, если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.
"Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг", — прокомментировал инициативу член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.
Председатель комитета Андрей Клишас поручил досконально проработать вопрос судебного финансирования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Новый вид кредита- Для Лохов!
Что-то я не понял, то есть я беру кредит на адвоката (и потом в любом случае погашаю его)но если дело выиграю то ростовщика "благодарю" деньгами, хотелось бы знать а за что? Он то и так свои проценты получит в любом случае.
Давайте ещё сделаем обязательный кредит на благодарность судейским, стряпчим и прокурорским. И чем больше дадут срока тем больше должна быть сумма принудительной благодарности.
Ну что ни день, как кто-то что-то предлагает по способу отъёма денег у населения. Голодные, наверное и ненаелись, когда уху ели, если такое предлагают.
на свои похороны?
Слова только матерные приходят в голову