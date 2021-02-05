Основные ограничения по COVID-19 в Москве могут быть сняты к маю
Основные ограничения, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса, могут быть сняты к маю. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, о снятии ограничений можно будет говорить в случае, если сохранится тенденция на снижение заболеваемости в городе.
Собянин отметил, что ряд ограничений уже снят, однако многие городские сферы по-прежнему работают не в полную силу. "Город по-прежнему отказывается от массовых мероприятий, фестивалей, концертов", - пояснил Собянин, добавив, что отменять запрет на массовые мероприятия в городе, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, пока рано.
Что до летних планов, то они будут зависеть не только от ситуации в России, но и от ситуации с инфекцией в других странах.
"Я думаю, в России все будет более-менее нормально к лету, а как будет в других странах, - я не знаю, потому что у нас же сегодня россияне планируют свои отпуска не только в границах нашей страны, но планируют поехать за рубеж. Я надеюсь, что и там ситуация значительно будет лучше", - рассказал Собянин.
По словам мэра, на вакцинацию от COVID-19 записалось около полумиллиона москвичей, 400 тысяч из них уже получили первую прививку. Он отметил, что около 40% людей, которые прививаются, - это люди старшего поколения.
По словам Собянина, сейчас нет задачи мобилизовать все население на вакцинацию, так как большинство граждан перенесли эту болезнь в легкой форме. У них появился популяционный иммунитет, который дает эпидемиологическую стабильность.
Комментарии читателей Оставить комментарий
молодым и здоровеньким.
Посмотрел бы я на тебя, братан, если бы тебе сейчас было 65+. Интересно, что бы ты тогда "запел"?
И никто даже не пытается громко спросить у Сэмэновича, куда уходят деньги от заблокировноого бесплатного проезда пенсионеров 65+, которых он за людей не считает.
не трынди пока заблокированы 65+ у остальных работает.
Опять этот мэр БЕЗ НАМОРДНИКА.
И в новостях он постоянно скалится без тряпочки.
Он мэр большой, ему можней...
Все замечательно, только о бесплатном проезде для пенсионеров похоже следует забыть. Все открыли, а карточки москвича по прежнему заблокированы. Это как нельзя лучше характеризует лицемерие власти.