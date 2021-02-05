Основные ограничения по COVID-19 в Москве могут быть сняты к маю

07:50 5.02.2021

Основные ограничения, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса, могут быть сняты к маю. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, о снятии ограничений можно будет говорить в случае, если сохранится тенденция на снижение заболеваемости в городе.

Собянин отметил, что ряд ограничений уже снят, однако многие городские сферы по-прежнему работают не в полную силу. "Город по-прежнему отказывается от массовых мероприятий, фестивалей, концертов", - пояснил Собянин, добавив, что отменять запрет на массовые мероприятия в городе, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, пока рано.

Что до летних планов, то они будут зависеть не только от ситуации в России, но и от ситуации с инфекцией в других странах.

"Я думаю, в России все будет более-менее нормально к лету, а как будет в других странах, - я не знаю, потому что у нас же сегодня россияне планируют свои отпуска не только в границах нашей страны, но планируют поехать за рубеж. Я надеюсь, что и там ситуация значительно будет лучше", - рассказал Собянин.

По словам мэра, на вакцинацию от COVID-19 записалось около полумиллиона москвичей, 400 тысяч из них уже получили первую прививку. Он отметил, что около 40% людей, которые прививаются, - это люди старшего поколения.

По словам Собянина, сейчас нет задачи мобилизовать все население на вакцинацию, так как большинство граждан перенесли эту болезнь в легкой форме. У них появился популяционный иммунитет, который дает эпидемиологическую стабильность.