Основные ограничения по COVID-19 в Москве могут быть сняты к маю

Сергей Собянин

Основные ограничения, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса, могут быть сняты к маю. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, о снятии ограничений можно будет говорить в случае, если сохранится тенденция на снижение заболеваемости в городе. 

Собянин отметил, что ряд ограничений уже снят, однако многие городские сферы по-прежнему работают не в полную силу. "Город по-прежнему отказывается от массовых мероприятий, фестивалей, концертов", - пояснил Собянин, добавив, что отменять запрет на массовые мероприятия в городе, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, пока рано. 

Что до летних планов, то они будут зависеть не только от ситуации в России, но и от ситуации с инфекцией в других странах. 

"Я думаю, в России все будет более-менее нормально к лету, а как будет в других странах, - я не знаю, потому что у нас же сегодня россияне планируют свои отпуска не только в границах нашей страны, но планируют поехать за рубеж. Я надеюсь, что и там ситуация значительно будет лучше", - рассказал Собянин.

По словам мэра, на вакцинацию от COVID-19 записалось около полумиллиона москвичей, 400 тысяч из них уже получили первую прививку. Он отметил, что около 40% людей, которые прививаются, - это люди старшего поколения.

По словам Собянина, сейчас нет задачи мобилизовать все население на вакцинацию, так как большинство граждан перенесли эту болезнь в легкой форме. У них появился популяционный иммунитет, который дает эпидемиологическую стабильность.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2021, 12:39
    Гость: Хорошо быть

    молодым и здоровеньким.
    Посмотрел бы я на тебя, братан, если бы тебе сейчас было 65+. Интересно, что бы ты тогда "запел"?

  2. 05.02.2021, 12:37
    Гость: Эт-точно!

    И никто даже не пытается громко спросить у Сэмэновича, куда уходят деньги от заблокировноого бесплатного проезда пенсионеров 65+, которых он за людей не считает.

  4. 05.02.2021, 11:24
    Гость: Мнение

    Опять этот мэр БЕЗ НАМОРДНИКА.
    И в новостях он постоянно скалится без тряпочки.
    Он мэр большой, ему можней...

  5. 05.02.2021, 10:52
    Гость: коренной москвич

    Все замечательно, только о бесплатном проезде для пенсионеров похоже следует забыть. Все открыли, а карточки москвича по прежнему заблокированы. Это как нельзя лучше характеризует лицемерие власти.

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