13:17 5.02.2021

Оппозиционер Алексей Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщает «МБХ Медиа». Судья поинтересовалась у подсудимого, признает ли он вину. «Конечно, нет», — ответил Навальный.

«Никакого Артеменко я не знал и до сих пор не знаю. Знаю, что его родственники бессовестные люди, которые торгуют дедом. Гособвинитель сказал, что я умышленно, зная Артеменко, что-то сказал. Я ничего не знаю, кроме того, что им торгуют», — добавил оппозиционер.

В своем выступлении Навальный называет все дело «изобретенным пиарщиками и журналистами RT»: «Нужно, чтобы в зале я противостоял не бессовестным прокурорам, а чему-то более важному. И возникла идея: "а давайте найдем ветерана, наденем на него медали, посадим и чтобы получилось — Навальный против ветерана"». Суд «медалями ветерана защищает вора Путина», — говорит он.

Напомним, оппозиционера обвиняют в клевете на участника ВОВ Игната Артеменко. Он, среди прочих, снялся в агитационном ролике за поддержку поправок в Конституцию РФ. Навальный назвал участников ролика «холуями» и «позором страны» и этим «опорочил честь и достоинство ветерана», говорится в иске. По этому делу Алексею Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

94-летний Атеменко принимает участие в заседании по видеосвязи. В ходе суда выяснилось, что рядом с Артеменко находится его дочь, а также мировой судья. Адвокаты Навального жаловались, что во время ответа на каждый вопрос слышен третий голос, который что-то говорит ветерану, потом говорит дочь, а потом сам ветеран отвечает.

Когда выяснилось, что в комнате находится судья, защита попросила показать по видео всех участников процесса, которые рядом с Артеменко. Однако мирового судью не показали, потому что «есть тайна на изображение судьи», пояснила председатель суда. Заседание в данный момент продолжается.