Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана
Оппозиционер Алексей Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщает «МБХ Медиа». Судья поинтересовалась у подсудимого, признает ли он вину. «Конечно, нет», — ответил Навальный.
«Никакого Артеменко я не знал и до сих пор не знаю. Знаю, что его родственники бессовестные люди, которые торгуют дедом. Гособвинитель сказал, что я умышленно, зная Артеменко, что-то сказал. Я ничего не знаю, кроме того, что им торгуют», — добавил оппозиционер.
В своем выступлении Навальный называет все дело «изобретенным пиарщиками и журналистами RT»: «Нужно, чтобы в зале я противостоял не бессовестным прокурорам, а чему-то более важному. И возникла идея: "а давайте найдем ветерана, наденем на него медали, посадим и чтобы получилось — Навальный против ветерана"». Суд «медалями ветерана защищает вора Путина», — говорит он.
Напомним, оппозиционера обвиняют в клевете на участника ВОВ Игната Артеменко. Он, среди прочих, снялся в агитационном ролике за поддержку поправок в Конституцию РФ. Навальный назвал участников ролика «холуями» и «позором страны» и этим «опорочил честь и достоинство ветерана», говорится в иске. По этому делу Алексею Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.
94-летний Атеменко принимает участие в заседании по видеосвязи. В ходе суда выяснилось, что рядом с Артеменко находится его дочь, а также мировой судья. Адвокаты Навального жаловались, что во время ответа на каждый вопрос слышен третий голос, который что-то говорит ветерану, потом говорит дочь, а потом сам ветеран отвечает.
Когда выяснилось, что в комнате находится судья, защита попросила показать по видео всех участников процесса, которые рядом с Артеменко. Однако мирового судью не показали, потому что «есть тайна на изображение судьи», пояснила председатель суда. Заседание в данный момент продолжается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
моего врага не всегда мой друг.
Мой Дед воевал с первых дней войны и НЕ дошел до Победы,лежит под Будапештом...,знаю ПО СЕБЕ его реакцию на мерзость всех этих навальненышей,что нет сил до них дотянуться.Они опаснее фашистов,потому что разъедают изнутри.
А сам Навальный не холуй ли купленный?
О дед,ты из "актёров"кухонных в "пииты" подался,значит скоро приедут за тобой от товарища Саахова.
Надо было давно по ТВ показать не просто фото или видео с Навальным, а показать что и как он говорит. У него борзометр зашкаливает, какой-то маргинал беспородный.
Надо еще проверить не купил ли он диплом юриста в переходе метро!