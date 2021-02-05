В соцсетях стали чаще использовать мат после его запрета в России

12:46 5.02.2021

После вступления в силу поправок, направленных против обсценной лексики в социальных сетях, 1–2 февраля 2021 года россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием мата. При этом почти год назад, 3–4 февраля 2020 года (для корректности сравнения брались будние дни, так как в выходные активность пользователей соцсетей традиционно выше), публикаций с использованием нецензурной брани было 646,1 тыс., приводит данные «Медиалогии» РБК.

«Медиалогия», разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени, с использованием собственных алгоритмов посчитала упоминания обсценной лексики в постах пользователей и их комментариях в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram. Всего в подсчетах учитывались 66 нецензурных слов на русском языке.

В феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязывают социальные сети в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань. Выявлять такой контент они должны сами с помощью мониторинга.

Как рассказали в агентстве «Социальные сети», в знак протеста против принятых поправок пользователи соцсетей стали менять буквы местами, использовать одновременно кириллицу, латиницу, символы и цифры, ребусы и другие приемы. Также некоторые комментаторы публиковали так называемые картинки со звуком — изображения, не содержащие текст, но отсылающие к определенным фразам.