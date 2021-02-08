Госдума рассмотрит вопрос об уголовной ответственности за призыв к санкциям

21:55 8.02.2021

В Госдуме создана рабочая группа, которая должна проработать вопрос введения уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций, наносящих ущерб как экономике в целом, так и отдельным гражданнам РФ. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Эту рабочую группу возглавит глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее Володин не исключил введения уголовной ответственности за призывы к санкциям против России и ее граждан, комментируя обращение основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против ряда российских лиц. Как отметил Володин, "наказание за это должно быть очень жестким".