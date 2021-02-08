Госдума рассмотрит вопрос об уголовной ответственности за призыв к санкциям

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин

В Госдуме создана рабочая группа, которая должна проработать вопрос введения уголовной ответственности за действия,  направленные на введение санкций, наносящих ущерб как экономике в целом, так и отдельным гражданнам РФ. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Эту рабочую группу возглавит глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее Володин не исключил введения уголовной ответственности за призывы к санкциям против России и ее граждан, комментируя обращение основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против ряда российских лиц. Как отметил Володин, "наказание за это должно быть очень жестким".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 09.02.2021, 00:08
    Гость: Народ не тот достался демократам

    Любая демократия противопаказана в нашей стране. Как только у демократов залосняться портки на ж.... от сидения на своих местах, так сразу же начинают бороться за свои стулья, вплоть до уголовнй ответственности за инакомыслие. Правильное " мыслие " гражданам преподносят по телевизору 1, ВГТРК, НТВ и ТВЦ , неужели гражданам этого не достаточно ?

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Путин и бедные
Путин и бедные
Крым. Судак
Крым уйдет от санкций в особую зону
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
Российские чиновники и олигархи рискуют потерять все. Это война?
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов
В Ингушетии предложили запретить сотовые телефоны в вузах и школах
Фото с сайта kremlin.ru
В Кремле рассказали о «черных полосах» в сфере пенсионного обеспечения
Первый звонок
Глава Минпросвещения: Россия не откажется от традиционного образования
Фото с сайта wikimedia.org
«Калашников» планирует производить пистолеты Лебедева вместо ПМ
Билл Гейтс рассказал о новых глобальных угрозах для человечества
Ефремов подал кассационную жалобу на приговор
Тюрьма
Бывший замруководителя «Спецстроя» получил 13,5 лет колонии