Названы регионы с самой загрязненной питьевой водой

Свердловская область возглавила список регионов с самой загрязненной питьевой водой, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Счетной палаты по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.

По экспертов, именно на Свердловскую область приходится наибольшее на протяжении последних десяти лет количесво случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом в регионе не проводилась экологическая реабилитация водных объектов.

В списке также оказались Астраханская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области. В этих регионах также не проводилась экологическая реабилитация водных объектов. 

В число десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы также входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области.

Также Счетная палата привела данные Роспотребнадзора о росте в России доли проб воды из водоемов I категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 21,9 процента в 2012 году до 30,1 процента в 2020 году.

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