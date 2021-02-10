Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

В сообщении говорится, что суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте фигуранта.

Ранее Волков стал фигурантом уголовного дела о вовлечении детей в несогласованные массовые акции и в конце января был объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях к совершению противоправных действий (ч 2. ст. 151.2 УК РФ).

Как отмечает агентство, сейчас Волков находится за границей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.02.2021, 15:15
    Гость: Идиот

    Гибс снимают, клиент уезжает или решили обложить красными флашками. Посмотрим насколько наш окажется матерым. Но тактику надо менять. Есть такие слова в русском языке:партизан, подполье, конспирация. Вот хорошее слово обмен. Только кого на кого менять шило на мыло что ли.

  3. 10.02.2021, 15:03
    Гость: иван з.

    Ага, канешна. Говорят, ещё Сципион использовал мышек в качестве противотанковых гранат против боевых слонов Ганнибала.
    Глупости это.
    Походу, Вы пока только сказки усвоили.

  4. 10.02.2021, 14:24
    Гость: Ивану

    Что малый,что старый,может осилить только басни!А для слона самая большая опасность ,это маленькая мышка-норушка ......

  5. 10.02.2021, 14:22
    Гость: гнус

    Начиная с бандитских 90-х,все без исключения ,попавшие в Кремль осуществляли свои корыстные замыслы.И сегодня это всё продолжается,включая усиление личной охраны, набором дополнительных формирований,тот же золотов с бригадами на кремлёвском "коште".Выбран примитивный ,но оптимальный вариант (всё как в м/ф "Чиполино"): "догнать,поймать,посадить,отобрать,....".Ведь для созидания на благо страны и Граждан России ,надо потрудится и не только для себя и своих родственничков, с многочисленными чиновниками-дармоедами у госказны ошивающимися.Но в этом всё и дело,не для того в Кремль лезли по трупам и беспределу!После нас "хоть потоп",поэтому воруем,а вокруг одни "враги"....

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