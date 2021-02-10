Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
В сообщении говорится, что суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте фигуранта.
Ранее Волков стал фигурантом уголовного дела о вовлечении детей в несогласованные массовые акции и в конце января был объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях к совершению противоправных действий (ч 2. ст. 151.2 УК РФ).
Как отмечает агентство, сейчас Волков находится за границей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лучше люлей навешать без инвалидности.Помогат в 89 случаях из 90.
Гибс снимают, клиент уезжает или решили обложить красными флашками. Посмотрим насколько наш окажется матерым. Но тактику надо менять. Есть такие слова в русском языке:партизан, подполье, конспирация. Вот хорошее слово обмен. Только кого на кого менять шило на мыло что ли.
Ага, канешна. Говорят, ещё Сципион использовал мышек в качестве противотанковых гранат против боевых слонов Ганнибала.
Глупости это.
Походу, Вы пока только сказки усвоили.
Что малый,что старый,может осилить только басни!А для слона самая большая опасность ,это маленькая мышка-норушка ......
Начиная с бандитских 90-х,все без исключения ,попавшие в Кремль осуществляли свои корыстные замыслы.И сегодня это всё продолжается,включая усиление личной охраны, набором дополнительных формирований,тот же золотов с бригадами на кремлёвском "коште".Выбран примитивный ,но оптимальный вариант (всё как в м/ф "Чиполино"): "догнать,поймать,посадить,отобрать,....".Ведь для созидания на благо страны и Граждан России ,надо потрудится и не только для себя и своих родственничков, с многочисленными чиновниками-дармоедами у госказны ошивающимися.Но в этом всё и дело,не для того в Кремль лезли по трупам и беспределу!После нас "хоть потоп",поэтому воруем,а вокруг одни "враги"....