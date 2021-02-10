Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск

10:12 10.02.2021

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

В сообщении говорится, что суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте фигуранта.

Ранее Волков стал фигурантом уголовного дела о вовлечении детей в несогласованные массовые акции и в конце января был объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях к совершению противоправных действий (ч 2. ст. 151.2 УК РФ).

Как отмечает агентство, сейчас Волков находится за границей.