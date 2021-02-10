Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Президент РФ Владимир Путин 10 февраля поручил кабмину и региональным властям внимательно и быстро изучить вопрос зарплат бюджетников, чтобы устранить возникшие проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российского лидера, в бюджетных организациях с помощью статистических ухищрений не только занижают зарплаты, но и скрывают за средним уровнем оклада разрыв уровня зарплат рядовых работников и руководителей учреждений, который «бывает очень внушительным».
«В этой связи прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны», — сказал российский лидер, призвав «зачистить огрехи».
Кроме того, президент отметил, что некоторые службы намеренно подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах всё было верно, и таким образом «играют в статистику».
«Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер», — добавил Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если правительство не может компенсировать рост цен увеличением зарплаты, пускай хоть месяцы покороче сделает.
Свое дело знает туго, главное накормить чиновников значимого ранга и думу не забыть.
За 2 мороженки на МАКСе продавщице 5 "косарей" отвалил.
Экономист!
опять бла...бла. И так все последние 20 лет встаем с колен. И все никак не можем встать. Начинали даже раньше Китая. Где сейчас националистский Китай и где космополитичная Россия?
У нас тут снега в последнее время столько выпало, что давно уже столько не видели. Просто очень интересно наблюдать, как мальчики служб доставки типа глово или ракета идут пешком по сугробам снега с этими кошелками за плечами. А сегодня случайно увидела на рынке, как мужчины тушки курочек с петушками продавали. А один мальчик в супермаркете припорченные мандарины перебирал. Я вот думаю, неужели все настолько уже плохо, что даже молодые здоровые мужики не могут найти себе нормальную работу. Я уже молчу о женщинах - они тем более нафиг никому не нужны. В смысле, Вова, ты действительно считаешь, что при такой ситуации на рынке труда, можно говорить о каких-то зарплатах? Да они скоро вообще за еду пахать будут - потому что деватся некуда. Вот как в 90-е зарплату маслом выдавали - и это ещё не самый худший был вариант, скажу я вам. Да и как можно заставить начальника платить работнику нормальную зарплату, если сам работник готов ходить на работу практически за бесплатно - лишь бы вообще не выгнали на улицу. Сколько людей в 90-е годами не получали зарплату - и все равно ходили на работу. Так что нам ещё до это "расти и расти"...