Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников

16:30 10.02.2021

Президент РФ Владимир Путин 10 февраля поручил кабмину и региональным властям внимательно и быстро изучить вопрос зарплат бюджетников, чтобы устранить возникшие проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, в бюджетных организациях с помощью статистических ухищрений не только занижают зарплаты, но и скрывают за средним уровнем оклада разрыв уровня зарплат рядовых работников и руководителей учреждений, который «бывает очень внушительным».

«В этой связи прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны», — сказал российский лидер, призвав «зачистить огрехи».

Кроме того, президент отметил, что некоторые службы намеренно подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах всё было верно, и таким образом «играют в статистику».

«Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер», — добавил Путин.