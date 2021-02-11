Суд в Москве указал на неподсудность Администрации президента
Тверской районный суд Москвы вынес решение по иску редакции «Sota. Vision» из-за «действий или бездействия» Администрации президента по аккредитации их корреспондентов на мероприятия.
Кандидат юридических наук Андрей Бузин на своей странице в «Фейсбуке» отметил, что в постановлении говорится о неподсудности Администрации президента.
«Обжалование в судебном порядке действий государственных органов их должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении президенту РФ, а также предъявление исков к данным госорганам на практике означает прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность президента, как главы государства, обладающего неприкосновенностью и осуществляющего верховную государственную власть в РФ, что недопустимо и нарушает основы Конституционного строя РФ и принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 Конституции РФ», - уточнила судья Е.Г. Коротова.
Коротова также заявила, что данное заявление не подлежит рассмотрению в Тверском районном суде и на этом основании в иске было отказано.
«Приплыли. Интересно, после такой плюшки судью Короткову уволят или поощрят?» - написал Бузин.
Экс-депутат Верховного совета СССР и бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис также удивился данному решению. «Оказывается, кроме неподсудного президента РФ, неподсудной оказалась и Администрация президента. А также другие органы госвласти, напрямую подчиняющиеся президенту РФ. И их чиновники», - написал Алкснис.
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Президент РФ, указом назначая судей, эти Указы не подписывает и опубликовывает их с нарушением законодательства РФ, что превращает эти Указы в филькину грамоту, а судей в самоназначенцев, узурпаторов власти. Власть сама давно себя помножила на ноль, еще в 1993 году. Но люди, даже руководители крупных партий, этого не замечают и своими действиями помогают банде мошенников играть в государство.
Есть такой анекдот. Профессор на уроке анатомии, подошёл к трупу и сказал, что сейчас будет проверка на брезгливость и наблюдательность. После этого он ширнул пальцем в анус трупа, вынул и облизал. Попросил всех повторить манёвр. Все повторили. ПОсле этого профессор сказал своим студентам, что с брезгливостью у них увё в порядке, а вот с наблюдательность дела обстоят плохо. Ибо "я всунул один палец, а облизал другой", а вы облизали тот, что засунули.
Так же, как ПРОФЕССОР, ведёт себя и власть РФ. Засовывает один палец, но облизывает другой. А народ, что засовывает, то и облизывает. Эксперимент иллюзионистов над целым народом. Лично мне, хоть я и русский, русский народ не жалко. Нет страшнее порока, чем доверчивость к каждому встречному и отсутствие ума.
Сначала засуди нацистского бандита Пороха с 8,5 лярдами наворованной хрустящей "зелени", а затем приходи со своими усами.
А где прописана неподсудности действий государственных органов?
И, тем более, бездействие?
Есть ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. И ее пока не отменяли.
правосудие.
― Дикари. Послушай, я тебя полюбил, я тебя научу.
Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить желтые штаны и передо мной пацак должен не один, а 2 раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны и передо мной и пацак должен 2 раза приседать, и чатланин ку делать,
и эцилопп меня не имеет права бить по ночам. Никогда!