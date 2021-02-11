Суд в Москве указал на неподсудность Администрации президента

11:29 11.02.2021

Тверской районный суд Москвы вынес решение по иску редакции «Sota. Vision» из-за «действий или бездействия» Администрации президента по аккредитации их корреспондентов на мероприятия.

Кандидат юридических наук Андрей Бузин на своей странице в «Фейсбуке» отметил, что в постановлении говорится о неподсудности Администрации президента.

«Обжалование в судебном порядке действий государственных органов их должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении президенту РФ, а также предъявление исков к данным госорганам на практике означает прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность президента, как главы государства, обладающего неприкосновенностью и осуществляющего верховную государственную власть в РФ, что недопустимо и нарушает основы Конституционного строя РФ и принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 Конституции РФ», - уточнила судья Е.Г. Коротова.

Коротова также заявила, что данное заявление не подлежит рассмотрению в Тверском районном суде и на этом основании в иске было отказано.

«Приплыли. Интересно, после такой плюшки судью Короткову уволят или поощрят?» - написал Бузин.

Экс-депутат Верховного совета СССР и бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис также удивился данному решению. «Оказывается, кроме неподсудного президента РФ, неподсудной оказалась и Администрация президента. А также другие органы госвласти, напрямую подчиняющиеся президенту РФ. И их чиновники», - написал Алкснис.