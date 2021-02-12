Названы сроки возобновления строительства «Северного потока-2»

18:03 12.02.2021

Немецкая газета Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщила, что строительство финального участка газопровода «Северный поток-2» в водах Дании возобновится на следующей неделе.

По информации издания, работы в Балтийском море в исключительной экономической зоне Дании возобновились в прошлые выходные, но вскоре трубоукладчик «Фортуна» был вынужден прекратить работу из-за наступления холодного атмосферного фронта.

Напомним, 11 февраля заместитель начальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов заявил, что введение сооружения в эксплуатацию ожидается уже в текущем году.

При этом в США «Северный поток-2» считают угрозой энергетической безопасности Европы и инструментом экономического воздействия Москвы. Вашингтон уже ввел множество санкций против оператора проекта, основных партнеров и компаний, которые каким-либо образом участвуют в его завершении. Изначально работы планировалось завершить в конце 2019 года, но из-за санкций работы были приостановлены при готовности проекта в 90%.