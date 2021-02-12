Песков заявил о напряженной ситуации с уровнем жизни в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные недавно данные Росстата, которые показали падение доходов россиян по итогам 2020 года на 3,5%, а к уровню 2013 года - на 10,6%.
По его словам, руководство страны ведет работу, чтобы купировать кризисные явления, влияющие на уровень жизни в России, но ситуация остается напряженной.
«Президент неоднократно говорил, что главная задача - это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня, и вывод траектории в сторону роста», - цитирует слова Пескова «Интерфакс».
Пресс-секретарь также добавил, что «пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Путин не настоящий, поэтому ему и остается только болтать языком и выражать сожаления. А Васька слушает, да ест. Простая программа для проверки лиц показывает, что Путин 2000 и Путин 2020 - это совершенно разные люди. Так что во главе РФ сидит вор и жулик, если не бандит.
Пока в РФ будет воровской и бандитский капитализм, народу будет очень плохо. Хорошо, если Россия сохранится в нынешних границах. Только социализм, а затем коммунизм смогут вернуть нормальную жизнь в Россию.
Да, ещё. РФ - это не государство. РФ - это ООО "Российская федерация". И на территории России нет ни одного государственного учреждения. Для этого достаточно посмотреть, какой у организации ОГРН. Если начинается с единицы или пятёрки, это это частная фирма, юридическое лицо. Так вот в РФ все организации - это юридические лица.
Президент пустышка, ибо даже результаты своего выбора народом он не оформляет в виде Указа или закона. Да и остальные Указы и законы он не подписывает. Посмотрите любой Указ и убедитесь сами.
В РФ нет ни одного государственного суда, все суды частные. Потому и произвол.
Основной вид деятельности всех российских банков (ОКВЭД) - 64.19. Этот код не разрешает банкам заниматься кредитной деятельностью. А они кредиты выдают налево и направо. Всех банкиров на Колыму надо отправлять, а прокуратура РФ заявляет, что она не имеет права проверять работу банков. Приплыли. Банки - это рассадник бандитизма.
Вообще-то происходящее это катастрофа для любого национального государства. И снижение уровня жизни людей идет все последние 30 что у власти антирусское лобби либерал-космополитов. Истинная информация скрывается от русского народа и основная масса людей не понимают действительной сути происходящего. Между прочим убыль населения при их власти превысила размеры в самые тяжелые послевоенные годы. Вся реальная статистика убыли населения должна стать предметом обсужденя профессионального научного сообщества, а не примитивные суждения чиновников.
Ничего страшного, сейчас примут закон о новых нормах техосмотра, и ещё парочку, таких же, "улучшающих" уровень жизни россиян, и всё будет просто отлично! Это - сарказм, если что...
Одно из "кризисных явлений" - на фотографии.В часах Richard Mille RM 52-01 за 37 000 000 рублей.
пресс секретаря надо как недавно в Китае
одного главу госкорпорации казнили, а затем
его патрона.