Песков заявил о напряженной ситуации с уровнем жизни в РФ

Путин не настоящий, поэтому ему и остается только болтать языком и выражать сожаления. А Васька слушает, да ест. Простая программа для проверки лиц показывает, что Путин 2000 и Путин 2020 - это совершенно разные люди. Так что во главе РФ сидит вор и жулик, если не бандит.

Пока в РФ будет воровской и бандитский капитализм, народу будет очень плохо. Хорошо, если Россия сохранится в нынешних границах. Только социализм, а затем коммунизм смогут вернуть нормальную жизнь в Россию.

Да, ещё. РФ - это не государство. РФ - это ООО "Российская федерация". И на территории России нет ни одного государственного учреждения. Для этого достаточно посмотреть, какой у организации ОГРН. Если начинается с единицы или пятёрки, это это частная фирма, юридическое лицо. Так вот в РФ все организации - это юридические лица.

Президент пустышка, ибо даже результаты своего выбора народом он не оформляет в виде Указа или закона. Да и остальные Указы и законы он не подписывает. Посмотрите любой Указ и убедитесь сами.

В РФ нет ни одного государственного суда, все суды частные. Потому и произвол.

Основной вид деятельности всех российских банков (ОКВЭД) - 64.19. Этот код не разрешает банкам заниматься кредитной деятельностью. А они кредиты выдают налево и направо. Всех банкиров на Колыму надо отправлять, а прокуратура РФ заявляет, что она не имеет права проверять работу банков. Приплыли. Банки - это рассадник бандитизма.