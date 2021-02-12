Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Смысл заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом в случае новых санкций был искажен. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам официального представителя Кремля, «большая ошибка» заключалась в том, что слова Лаврова подавались без контекста.

«Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — сказал Песков.

Ранее 12 февраля на YouTube-канале МИД РФ был опубликован фрагмент интервью министра Владимиру Соловьеву. В нем Сергей Лавров заявил о готовности России к прекращению отношений с ЕС.

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах...» — говорил Лавров.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее допустил, что на встрече с министрами иностранных дел стран Европы 22 февраля будут приняты новые ограничения против РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.02.2021, 00:39
    Гость: Пескова Там держат за персонаж отпущения (грехов)

    "Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом" (Исаия 53:4).

  2. 12.02.2021, 23:48
    Гость: Жека

    Интересно, а представитель Администрации "0" имеет право комментировать действия, высказывания Главы МИДа?

    Основные задачи Пескова:
    предоставление СМИ сведений о деятельности Президента, об издаваемых им актах, о заявлениях, выступлениях, встречах главы государства и других мероприятиях с его участием;
    оперативное информирование Президента о позиции СМИ в отношении деятельности главы государства, об откликах на нее в средствах массовой информации;
    организация информационного обеспечения государственных, официальных и иных визитов, официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок Президента а также других мероприятий с участием главы государства в РФ и за рубежом;
    г) организация и обеспечение взаимодействия Президента со СМИ;
    д) освещение деятельности Президента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

    Вот и все полномочия. Комментировать деятельность федеральных органов власти и международную деятельность МИДа - Песков не имеет права. Сошка - мелкая, типа Псаки

  3. 12.02.2021, 23:42
    Гость: Бобёр

    Чего-то старикашки засуетились невпопад.
    Рывок, прорыв, разрыв, что дальше? отрыв, упав, приплыв?
    Так чего аннулируют ЕС-паспорта деточек-внучеков чиновников, и поедут они обратно в собянинск?

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