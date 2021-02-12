Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС

19:03 12.02.2021

Смысл заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом в случае новых санкций был искажен. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам официального представителя Кремля, «большая ошибка» заключалась в том, что слова Лаврова подавались без контекста.

«Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — сказал Песков.

Ранее 12 февраля на YouTube-канале МИД РФ был опубликован фрагмент интервью министра Владимиру Соловьеву. В нем Сергей Лавров заявил о готовности России к прекращению отношений с ЕС.

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах...» — говорил Лавров.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее допустил, что на встрече с министрами иностранных дел стран Европы 22 февраля будут приняты новые ограничения против РФ.