Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС
Смысл заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом в случае новых санкций был искажен. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
По словам официального представителя Кремля, «большая ошибка» заключалась в том, что слова Лаврова подавались без контекста.
«Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — сказал Песков.
Ранее 12 февраля на YouTube-канале МИД РФ был опубликован фрагмент интервью министра Владимиру Соловьеву. В нем Сергей Лавров заявил о готовности России к прекращению отношений с ЕС.
«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах...» — говорил Лавров.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее допустил, что на встрече с министрами иностранных дел стран Европы 22 февраля будут приняты новые ограничения против РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом" (Исаия 53:4).
Интересно, а представитель Администрации "0" имеет право комментировать действия, высказывания Главы МИДа?
Основные задачи Пескова:
предоставление СМИ сведений о деятельности Президента, об издаваемых им актах, о заявлениях, выступлениях, встречах главы государства и других мероприятиях с его участием;
оперативное информирование Президента о позиции СМИ в отношении деятельности главы государства, об откликах на нее в средствах массовой информации;
организация информационного обеспечения государственных, официальных и иных визитов, официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок Президента а также других мероприятий с участием главы государства в РФ и за рубежом;
г) организация и обеспечение взаимодействия Президента со СМИ;
д) освещение деятельности Президента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Вот и все полномочия. Комментировать деятельность федеральных органов власти и международную деятельность МИДа - Песков не имеет права. Сошка - мелкая, типа Псаки
Чего-то старикашки засуетились невпопад.
Рывок, прорыв, разрыв, что дальше? отрыв, упав, приплыв?
Так чего аннулируют ЕС-паспорта деточек-внучеков чиновников, и поедут они обратно в собянинск?
навальный кремлевский гадюшник.
Если раньша рубль был в .опе, то теперь он в полной .опе.