СМИ сообщили об уходе Топилина с должности главы ПФР

Пенсионный фонд РФ

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Как сообщает издание, Топилин объявил о своем уходе вечером 10 февраля. Предполагается, что его отставка может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

Предполагаемым преемником Топилина могут стать замминистра труда Алексей Скляр или замруководителя Фередальной налоговой слубжы Светлана Бондарчук, пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники, близкие к правительству. 

Также пост главы ПФР может быть предложен главе Фонда соцстрахования Андрею Кигиму.

Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001 года его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь 2020 года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.

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