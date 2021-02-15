Названы лучшие российские регионы по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили региональный рейтинг по качеству жизни 2020 года, сообщается в результатах исследования агентства РИА Новости

Рейтинг составлялся на основе комплексного учета 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Согласно результатам исследования, Москва, Санкт-Петербург и Московская область отличаются развитостью инфраструктуры, высоким уровнем развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития.

Также в первую десятку рейтинга вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области и Югра. На них приходится около 40 процентов суммарного валового регионального продукта регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Замыкают список Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки меньше 35, что значительно ниже среднего по стране уровня.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2021, 16:01
    Гость: спокойный

    еще бы в москве крутятся все деньги россии и живут люди с голубой кровью поэтому там все в норме так было всегда в россии

  2. 15.02.2021, 16:00
    Гость: Евгений В

    Искусственная бедность - самое сильное унижение для человека и гражданина и самое позорное "достижение" власти временщиков государства РФ. Россия, имеющая громадные природные богатства и громадный и прекрасный человеческий потенциал, доведена коррупционной властью, преклоняющейся перед долларом и мировым финансовым олигархатом, до унизительного состояния зависимой, а фактически колониальной страны, от США, Китая и Европы. Доводов, что это мои придумки под настроение, не нашел, все говорит ЗА.

  4. 15.02.2021, 11:02
    Гость: Европеец

    Ах ! Астрахань ! Город моего детства.
    Когда то весной купался в ерике Солянка в посёлке Трусово, сейчас иногда смотрю как заросли камышей с обеих берегов стараются встретиться посередине.
    Страшный город.
    Последний раз там был кажется в 1983. Таксист на Волге нас вёз и мне казалось, что вот вот отвалится передний мост машины. Это напоминало езду танка на минном поле - на большой скорости объезжал громадные ухабы, совершенно не заботясь о судьбе автомобиля.
    Когда пришла пора уезжать - 3-4 дня не могли улететь - не было топлива для самолётов.

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