Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили региональный рейтинг по качеству жизни 2020 года, сообщается в результатах исследования агентства РИА Новости.
Рейтинг составлялся на основе комплексного учета 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.
Согласно результатам исследования, Москва, Санкт-Петербург и Московская область отличаются развитостью инфраструктуры, высоким уровнем развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития.
Также в первую десятку рейтинга вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области и Югра. На них приходится около 40 процентов суммарного валового регионального продукта регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.
Замыкают список Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки меньше 35, что значительно ниже среднего по стране уровня.
Комментарии читателей Оставить комментарий
еще бы в москве крутятся все деньги россии и живут люди с голубой кровью поэтому там все в норме так было всегда в россии
Искусственная бедность - самое сильное унижение для человека и гражданина и самое позорное "достижение" власти временщиков государства РФ. Россия, имеющая громадные природные богатства и громадный и прекрасный человеческий потенциал, доведена коррупционной властью, преклоняющейся перед долларом и мировым финансовым олигархатом, до унизительного состояния зависимой, а фактически колониальной страны, от США, Китая и Европы. Доводов, что это мои придумки под настроение, не нашел, все говорит ЗА.
сравнили нашу область с москвой. Дома пониже, да асфальт пожиже.
Ах ! Астрахань ! Город моего детства.
Когда то весной купался в ерике Солянка в посёлке Трусово, сейчас иногда смотрю как заросли камышей с обеих берегов стараются встретиться посередине.
Страшный город.
Последний раз там был кажется в 1983. Таксист на Волге нас вёз и мне казалось, что вот вот отвалится передний мост машины. Это напоминало езду танка на минном поле - на большой скорости объезжал громадные ухабы, совершенно не заботясь о судьбе автомобиля.
Когда пришла пора уезжать - 3-4 дня не могли улететь - не было топлива для самолётов.
И какая же экономика в Москве развита?Разве что производство фекалий и мусора.