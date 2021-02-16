В Кремле пообещали провести парад Победы в 2021 году

14:25 16.02.2021

Парад Победы в 2021 году обязательно состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«То, что парад будет — это однозначно», — приводит его слова агентство. При этом Дмитрий Песков отметил, что пока не знает, состоится ли праздник по традиции 9 мая или в другой день.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 военный парад в честь 75-летия Победы в ВОВ прошел не 9 мая, а 24 июня – как и в 1945 году. Вместе с президентом России Владимиром Путиным, госслужащими и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны, которые накануне прошли двухнедельный карантин в подмосковных санаториях.

Парад в Москве состоял из трех частей — пешей и механизированной колонны, а также авиапредставления, целиком мероприятие длилось 1 час 15 минут. Среди высокопоставленных гостей парада Победы были: главы Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.