В Кремле пообещали провести парад Победы в 2021 году

Парад © KM.RU

Парад Победы в 2021 году обязательно состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«То, что парад будет — это однозначно», — приводит его слова агентство. При этом Дмитрий Песков отметил, что пока не знает, состоится ли праздник по традиции 9 мая или в другой день.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 военный парад в честь 75-летия Победы в ВОВ прошел не 9 мая, а 24 июня – как и в 1945 году. Вместе с президентом России Владимиром Путиным, госслужащими и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны, которые накануне прошли двухнедельный карантин в подмосковных санаториях.

Парад в Москве состоял из трех частей — пешей и механизированной колонны, а также авиапредставления, целиком мероприятие длилось 1 час 15 минут. Среди высокопоставленных гостей парада Победы были: главы Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Под мостом, как Чкалов»: произошел рейдерский захват дачи летчика-героя
«Под мостом, как Чкалов»: произошел рейдерский захват дачи летчика-героя
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Путин: «Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке»
как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
«Патриотизм или провокация»: как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
Избранное
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Почти половина компаний России запланировали поднять цены в 2021 году
Производители попросили повысить цены на колбасу и сосиски
Союз пациентов предложил доставлять рецептурные препараты «Почтой России»
Владимир Потанин
Состояние богатейшего россиянина побило исторический рекорд
Две трети жителей США высказались за создание третьей крупной партии
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
МВД установит новые требования к безопасности автомобиля
Фото с сайта twitter.com
Прокуратура попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. руб. за клевету
Две трети «удаленщиков» пожаловались на ненормированный рабочий день