Минюст назвал заведомо невыполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального
Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального необоснованное и неправомерное, а также заведомо невыполнимо, заявил глава Минюста Константин Чуйченко.
Постановление ЕСПЧ было вынесено в среду. Европейский суд вынес решение в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. Суд постановил, что освобождение Навального должно состояться «незамедлительно», пишет РБК.
Константин Чуйченко назвал это постановление ЕСПЧ беспрецедентным по нескольким причинам. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — подчеркнул он, добавив, что требование заведомо неисполнимо, так как по российскому законодательству «нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».
Чуйченко также посчитал, что судьи европейского суда вынесли «явно политическое решение», и предупредил, что оно может лишь осложнить восстановление отношений России и институтов ЕС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В ЕС право это воля господствующей элиты, а в России право это воля только одного путинизма. Если кто не заметил, то знайте что раньше в России была Конституция России, а с лета прошлого года конституции России уже нет в России, есть только конституция путинизма, к которой ни сама страна ни тем более народ не имеют никакого отношения. Точнее с точки зрения формального права страна и народ согласно новой конституции путинизма из субъекта права превратились в объект права.
А если с точки зрения уголовного права и такой его дисциплины, как криминология, путинизм должен стать объектом науки криминологии, как разновидности криминального проявления типа бандитизма.
Милые бранятся- только тешатся,а то мы забыли Ельцина и чей это проект и кто преемник.
Как легко на словах нашей буржуазии рассуждать о том, что она готова разорвать все отношения с ЕС, и как страшно ей на деле в своем любимом капитализме, плотно встроенном в мировой империализм, на самом деле порвать все эти отношения с ЕС. Ведь, как только они разорвут все отношения с ЕС, так сразу некуда станет гнать свое сырье и неоткуда будет получать деньги, так сразу неоткуда будет получать товары и оборудование, которые наша страна уже давно сама не производит. И Китай не сможет компенсировать все эти потери даже при всем своем желании. Вот по этой причине такие возмущенные возгласы на это решение ЕСПЧ. Сам ЕС без России прекрасно обойдется, они 73 года без нас прекрасно обходились. А вот остатки экономики России будут окончательно разрушены без ЕС.
Международные законы во всех странах, ратифицировавших международные Пакты о гражданских и политических, экономических правах , обязаны соблюдать их, в соответствии с условиями этих договоров и приведенных с ними в соответствии внутренних нормативных актов, включая Конституции этих стран. Россия, как правоприемница СССР после ратификации этих Пактов, признало главенство международного законодательства над собственным внутренним, законодательством , если оно не вступает в противоречие с последним.
Так что ссылки тупиц о том, что мы сами с усами - для дураков с улиц.
Правила соблюдения международных законов - закреплено и Уставом ООН.
Права Навального, как гражданина рФ , не зависимо как мы к нему относимся , было незаконным. Почему? Подписка о невыезде была обнулена и упразднена решением правительства на вывоз тела пострадавшего от отравления за границу, в Германию самими властями РФ. Обвинять потерпевшего Навального, пролежавшего в коме, а затем на лечении в том, что он не являлся отмечаться в органы - цинично, подло и незаконно.
Сроки давности якобы преступления совершенного Навальным - прошли и потому дело должно было быть закрыто по этой причине, в соответствии с законодательством рФ. Этого не было сделано. Вместо того, чтобы заняться расследованием покушения на убийство, отравления гражданина рФ Навального СКРФ возбудил уголовное дело против него,а службы исполнения задерживают гр.РФ в самом аэропорту по его возвращении в страну проживания. Это преступление.
теперь точно счета илиты арестуют.