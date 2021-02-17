Минюст назвал заведомо невыполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

19:50 17.02.2021

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального необоснованное и неправомерное, а также заведомо невыполнимо, заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

Постановление ЕСПЧ было вынесено в среду. Европейский суд вынес решение в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. Суд постановил, что освобождение Навального должно состояться «незамедлительно», пишет РБК.

Константин Чуйченко назвал это постановление ЕСПЧ беспрецедентным по нескольким причинам. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — подчеркнул он, добавив, что требование заведомо неисполнимо, так как по российскому законодательству «нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

Чуйченко также посчитал, что судьи европейского суда вынесли «явно политическое решение», и предупредил, что оно может лишь осложнить восстановление отношений России и институтов ЕС.