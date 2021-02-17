В российских аэропортах предложили массово внедрять биометрию

Министерство транспорта предложило массово внедрять биометрию в российских аэропортах, пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Минтранс рассчитывает, что биометрия для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных должны будут использовать шесть процентов российских аэропортов к концу 2023 года. 

Для использования этих технологий оператор аэропорта должен будет заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

На развитие этой системы из бюджета предполагается выделить 585,2 миллиона рублей, еще 3,8 миллиарда рублей потребуется для "сценария развития". Всего на программу планируют потратить 8,7 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование оценили в 12,7 миллиарда рублей. 

По данным издания, сейчас идут переговоры о внедрении системы в пяти аэропортах за пределами столичного региона, при этом два из них подключатся к системе в ближайшее время.

Предпочтение было отдано бесконтактному методу идентификации пассажиров из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 16:53
    Гость: Абсолютно верно!

    У нас на Эргоне, мсье Гиле, еще не все слышно, но все видно. У нас считается аморальным, если то, что вы делаете, не видно с улицы, из соседних окон или, по крайней мере, с наблюдательной башни ближайшего робото-доорства.

  2. 17.02.2021, 15:59
    Гость: good

    Всего на программу планируют потратить 8,7 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование оценили в 12,7 миллиарда рублей.
    ------------------
    а не проще просто украсть эти деньги???
    и пассажирам легче и ворам проще!

  3. 17.02.2021, 15:48
    Гость: Отглас перестройки

    Хорошая и нужная инициатива. Всегда можно отследить куда и зачем полетели Свидетели Секты Недотравленного. И чтобы не говорили - навальнята тоже нужны - государство развивается и необходимо для собственной безопасности иметь механизмы предотвращения любых видов террористических угроз.

  5. 17.02.2021, 15:31
    Гость: а с

    а с чего вы взяли, что это инициатива аэропортов? быстрее всего они так же просят о биометрии, как раньше пенсионеры просили об отмене пенсий. кроме государства (для тотальной слежки) эта хрень никому не нужна.

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