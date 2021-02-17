В российских аэропортах предложили массово внедрять биометрию

10:54 17.02.2021

Министерство транспорта предложило массово внедрять биометрию в российских аэропортах, пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Минтранс рассчитывает, что биометрия для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных должны будут использовать шесть процентов российских аэропортов к концу 2023 года.

Для использования этих технологий оператор аэропорта должен будет заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

На развитие этой системы из бюджета предполагается выделить 585,2 миллиона рублей, еще 3,8 миллиарда рублей потребуется для "сценария развития". Всего на программу планируют потратить 8,7 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование оценили в 12,7 миллиарда рублей.

По данным издания, сейчас идут переговоры о внедрении системы в пяти аэропортах за пределами столичного региона, при этом два из них подключатся к системе в ближайшее время.

Предпочтение было отдано бесконтактному методу идентификации пассажиров из-за пандемии коронавируса.