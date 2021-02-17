Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям

Режиссер Никита Михалков в интервью телеканалу «Россия 24» предложил лишать российского гражданства людей, призывающих вводить санкции против страны.

При этом он отметил, что с коррупцией нужно бороться, но не «разрушением страны». «А когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны, это повод», - цитирует его слова РБК.

Также он подчеркнул, что данную норму следует «прописать точно», чтобы исключить злоупотребления: «А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано».

Напомним, что ст. 6 Конституции гласит, что гражданина России нельзя лишить гражданства или права изменить его. Также гражданин России не может быть выслан за пределы страны или выдан иностранному государству. Согласно ст. 19 федерального закона №62, выход совершеннолетнего гражданина России из гражданства может совершиться только добровольно.

В начале месяца также сообщалось, что в Госдуме появилась рабочая группа, которая проработает вопрос введения уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций, наносящих ущерб как экономике в целом, так и отдельным гражданнам РФ. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2021, 01:13
    Гость: А куда делась польза от санкций?

    А теперь "Польза" переходит в сферу призывов,за которую гражданства не лишат! Да и на Западе, откуда исходит угроза Пользой, все уже давно в курсах,что Польза-инструмент полезный .Ух ты каламбур вышел самопально ,типа как у Брежнева "Экономика должна быть экономной"

  3. 18.02.2021, 00:15
    Гость: такиминадо

    А куда делась польза от санкций? Ну, она же была, сам главный начальник так и говорил в марте прошлого года в интервью ТАСС: "Да плевать на них, на эти санкции... Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу" - еще и года не прошло. Так, чего там Михалков суетится, у него есть основания сомневаться в руководящих указаниях сверху?
    А, может, страшно сказать, подрывает авторитет власти? Так, за это надо наказывать.

  5. 18.02.2021, 00:08
    Гость: Санкции

    против сечиных, медведевых, ротенбергов, песковых, патрушевых, володиных, матвиенок... это совсем не значит - против Россиии.

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