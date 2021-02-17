Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям

22:07 17.02.2021

Режиссер Никита Михалков в интервью телеканалу «Россия 24» предложил лишать российского гражданства людей, призывающих вводить санкции против страны.

При этом он отметил, что с коррупцией нужно бороться, но не «разрушением страны». «А когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны, это повод», - цитирует его слова РБК.

Также он подчеркнул, что данную норму следует «прописать точно», чтобы исключить злоупотребления: «А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано».

Напомним, что ст. 6 Конституции гласит, что гражданина России нельзя лишить гражданства или права изменить его. Также гражданин России не может быть выслан за пределы страны или выдан иностранному государству. Согласно ст. 19 федерального закона №62, выход совершеннолетнего гражданина России из гражданства может совершиться только добровольно.

В начале месяца также сообщалось, что в Госдуме появилась рабочая группа, которая проработает вопрос введения уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций, наносящих ущерб как экономике в целом, так и отдельным гражданнам РФ. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.