В Кремле оценили идею о лишении гражданства за призывы к санкциям

15:08 18.02.2021

В Кремле не удивлены появлением идей об ответственности за призывы к санкциям против РФ, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова эта тема весьма актуальна в период злоупотребления разного рода рестрикциями.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил в разговоре с телеканалом "Россия 24" о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает другие государства вводить антироссийские санкции.

"Подобная инициатива не является пионерской. Вы знаете, что первым, наверное, такое мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель (Олег) Дерипаска. Он, правда, не говорил о таком суровом наказании. Но говорил о том, что это должно быть уголовно наказуемо, приравниваться к уголовно наказуемому преступлению", - прокомментировал инициативу Михалкова Песков.

Песков отметил, что сложно предсказать исход подобных обсуждений, но "то, что такие предложения привлекают общественный интерес - это однозначно".