В Кремле оценили идею о лишении гражданства за призывы к санкциям
В Кремле не удивлены появлением идей об ответственности за призывы к санкциям против РФ, пишет РИА Новости.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова эта тема весьма актуальна в период злоупотребления разного рода рестрикциями.
Ранее режиссер Никита Михалков заявил в разговоре с телеканалом "Россия 24" о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает другие государства вводить антироссийские санкции.
"Подобная инициатива не является пионерской. Вы знаете, что первым, наверное, такое мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель (Олег) Дерипаска. Он, правда, не говорил о таком суровом наказании. Но говорил о том, что это должно быть уголовно наказуемо, приравниваться к уголовно наказуемому преступлению", - прокомментировал инициативу Михалкова Песков.
Песков отметил, что сложно предсказать исход подобных обсуждений, но "то, что такие предложения привлекают общественный интерес - это однозначно".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ёще бы эту идею в Кремле не поддержали. Они любят инициативы всякого рода приближенных к власти холуев, которые благодаря этой близости имеют все, а потому другим наставления дают. Тоном покровительственным и барским. Только мнение этих холуев не является мнением всего народа. Да и власть в России народ не представляет. То просто кучка жлобов, которая себя пупом нашей земли возомнила.
уточняю: я имел ввиду тех, кто такую чушь предлагает, то есть Михалкова и иже с ним.
Если пожизненное то он должен платить за свое содержание а иначе это обуза для народа.И вообще,кто получил пожизненное тот должен платить за свое содержание:кончились деньги и его кончать. А иначе потерпевший содердит своего мучителя.
Это вы передергиваете, милейший: Навальному срок не "за рассказ, что воруют" дали, а за его личное воровство (это признал даже "не толирантный к нам" европейский суд))).
А вы, если вам тут так приперло: можете, хоть сейчас ехать - никто не держит. Или в вашем посте главный смысл:"ПУСТЬ ВЫСЫЛАЮТ"?))) Это чтобы вам... европейцы... достаточно денег, как политическому эмигранту там платили?))) Это называется - ХАЛЯВА, сэр.
Ну и что? Он зарабатывает! А твои либерасты воруюют! Вот в чем разница...