Аксенов ответил на обещания Украины построить дамбу у Крыма

Фото с сайта twitter.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что устойчивое водоснабжение полустрова будет обеспечено без участия Украины. Таким образом он отреагировал на заявление Киева о намерении достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым.

«На Украине планируют укрепить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, сообщили СМИ. Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны. Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным "мегапроектом", которым был так называемый европейский вал экс-премьера Яценюка»,— написал политик в своем Facebook.

Кроме того, Аксенов подчеркнул, что водная блокада российского полуострова является актом государственного терроризма. Он направлен против всего населения Крыма. И все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, должны понести заслуженное наказание, добавил глава региона.

Напомним, постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич ранее объявил, что Украина не будет восстанавливать подачу днепровской воды на полуостров до момента его возвращения в состав страны. Власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, который покрывал до 90% потребностей полуострова, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2021, 20:48
    Гость: Главное отличие

    В Крыму работы ведут и деньги есть. А у некроликов нету работ и нету грошей.

  2. 18.02.2021, 20:47
    Гость: Это вяк из страны некроликов?

    То есть у некроликов при таких тарифах на газ и свет кошельки пухнут?

  5. 18.02.2021, 19:44
    Гость: Реа

    Освободили Крым от поганой бендеры,честь и хвала России! - пора и русскую часть Украины освободить.
    Хватит церемоний с пиндосо-холуями.
    "Буратино" к бою !

Все комментарии (35)
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