Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин назвал причиной обрушения цеха на фабрике в Норильске «грубое нарушение техники безопасности».

«Авария предположительно произошла из-за нарушения норм промышленной безопасности. Идет расследование. Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности», — приводит слова Потанина РБК.

Норильская обогатительная фабрика входит в дочернюю компанию «Норникеля» «Медвежий ручей».

В Следственном комитете заявили, что в здании дробильного цеха, которое обрушилось утром 20 февраля, ранее были обнаружены дефекты, которые и могли привести к ЧП. С 8 февраля там проходили ремонтные работы по укреплению несущих опор и перекрытий. ЧП произошло  на площади около одной тысячи квадратных метров. Под завалами находились восемь человек, четырех из них извлекли, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы.
Позже спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще двоих человек, сообщает ТАСС.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.02.2021, 20:59
    Гость: Феофан

    Тут недавно говорили, что Потанин достиг 30 ярдов. Все выкачал из фабрики, норникеля. Эффективный собственник!

  2. 20.02.2021, 20:26
    Гость: Гость

    Этот гусь и есть основной виновник всех бед в Норильске, хапнув за безценок завод да по сути весь город выкачивает, выжимает из него все что можно не вкладывая в производство ни капейки, вот от сюда и миллиардные состояния, а виновато государство расплодив по всей стране вот таких горе руководителей-хапуг, для которых свой карман превыше всего впрочем как и для государственных деятелей

  4. 20.02.2021, 19:06
    Гость: тишина

    Гаранта на ТВ пока не видно,наверно собирается с мыслями.Да и говорливый пресс-секретарь молчит,соблюдает субординацию.

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