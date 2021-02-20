Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске
Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин назвал причиной обрушения цеха на фабрике в Норильске «грубое нарушение техники безопасности».
«Авария предположительно произошла из-за нарушения норм промышленной безопасности. Идет расследование. Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности», — приводит слова Потанина РБК.
Норильская обогатительная фабрика входит в дочернюю компанию «Норникеля» «Медвежий ручей».
В Следственном комитете заявили, что в здании дробильного цеха, которое обрушилось утром 20 февраля, ранее были обнаружены дефекты, которые и могли привести к ЧП. С 8 февраля там проходили ремонтные работы по укреплению несущих опор и перекрытий. ЧП произошло на площади около одной тысячи квадратных метров. Под завалами находились восемь человек, четырех из них извлекли, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы.
Позже спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще двоих человек, сообщает ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тут недавно говорили, что Потанин достиг 30 ярдов. Все выкачал из фабрики, норникеля. Эффективный собственник!
Этот гусь и есть основной виновник всех бед в Норильске, хапнув за безценок завод да по сути весь город выкачивает, выжимает из него все что можно не вкладывая в производство ни капейки, вот от сюда и миллиардные состояния, а виновато государство расплодив по всей стране вот таких горе руководителей-хапуг, для которых свой карман превыше всего впрочем как и для государственных деятелей
Вот они лучшие люди страны и их плоды!
Гаранта на ТВ пока не видно,наверно собирается с мыслями.Да и говорливый пресс-секретарь молчит,соблюдает субординацию.
Его версию причины утечки дизтоплива из емкости времен СССР уже слышали.