Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске

17:48 20.02.2021

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин назвал причиной обрушения цеха на фабрике в Норильске «грубое нарушение техники безопасности».

«Авария предположительно произошла из-за нарушения норм промышленной безопасности. Идет расследование. Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности», — приводит слова Потанина РБК.

Норильская обогатительная фабрика входит в дочернюю компанию «Норникеля» «Медвежий ручей».

В Следственном комитете заявили, что в здании дробильного цеха, которое обрушилось утром 20 февраля, ранее были обнаружены дефекты, которые и могли привести к ЧП. С 8 февраля там проходили ремонтные работы по укреплению несущих опор и перекрытий. ЧП произошло на площади около одной тысячи квадратных метров. Под завалами находились восемь человек, четырех из них извлекли, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы.

Позже спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще двоих человек, сообщает ТАСС.