Жириновский предложил ввести для россиян ограничение по весу

16:07 21.02.2021

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой ввести в России ограничения по массе тела.

«Я еще в 2014 году сказал, почти 7 лет назад: давайте установим 80 килограмм. Я не говорю, что надо увольнять людей. Вот у меня было 103, сейчас — 95», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Чиновникам он предложил установить иную планку. «Вес чиновника — 100 кг и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. Что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не 2-й степени, а 1-й. Это наша идея — давать рекомендации гражданам. Потому что просто так соблюдать диету не хотят, сладкого много едят, мучного», — высказался Жириновский.

Лидер ЛДПР пояснил, что «безмерно толстый человек — это большие расходы государства». «Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — отметил Жириновский.