Жириновский предложил ввести для россиян ограничение по весу

Владимир Жириновский © KM.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой ввести в России ограничения по массе тела.  

«Я еще в 2014 году сказал, почти 7 лет назад: давайте установим 80 килограмм. Я не говорю, что надо увольнять людей. Вот у меня было 103, сейчас — 95», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Чиновникам он предложил установить иную планку. «Вес чиновника — 100 кг и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. Что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не 2-й степени, а 1-й. Это наша идея — давать рекомендации гражданам. Потому что просто так соблюдать диету не хотят, сладкого много едят, мучного», — высказался Жириновский. 

Лидер ЛДПР пояснил, что «безмерно толстый человек — это большие расходы государства». «Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — отметил Жириновский.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.02.2021, 22:45
    Гость: Чичиков

    Давно пора официально узаконить крепостное право. Россияне доказали, что они этого заслуживают!

  3. 21.02.2021, 22:34
    Гость: Скептик

    Видели, видели, как Жирик на своем юбилее водяру жрал...
    Тогда еще "Прага" работала...

  4. 21.02.2021, 22:22
    Гость: Альмагель Викалинович.

    Я по наивности думал, что для человека важен в первую очередь ум и совесть, а не его вес.
    Какие расходы несет государство на «толстых»?, они что за государственный счет наедают свои килограммы или все же за свои кровные?

  5. 21.02.2021, 22:22
    Гость: И

    Всё таки надо проверить всех чиновников ,депутатов до третьего колена у кого есть грин карта или гражданство,недвижимость в США.

Все комментарии (46)
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