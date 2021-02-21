Жириновский предложил ввести для россиян ограничение по весу
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой ввести в России ограничения по массе тела.
«Я еще в 2014 году сказал, почти 7 лет назад: давайте установим 80 килограмм. Я не говорю, что надо увольнять людей. Вот у меня было 103, сейчас — 95», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».
Чиновникам он предложил установить иную планку. «Вес чиновника — 100 кг и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. Что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не 2-й степени, а 1-й. Это наша идея — давать рекомендации гражданам. Потому что просто так соблюдать диету не хотят, сладкого много едят, мучного», — высказался Жириновский.
Лидер ЛДПР пояснил, что «безмерно толстый человек — это большие расходы государства». «Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — отметил Жириновский.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а кого только русский народ не любит и не любил?
Давно пора официально узаконить крепостное право. Россияне доказали, что они этого заслуживают!
Видели, видели, как Жирик на своем юбилее водяру жрал...
Тогда еще "Прага" работала...
Я по наивности думал, что для человека важен в первую очередь ум и совесть, а не его вес.
Какие расходы несет государство на «толстых»?, они что за государственный счет наедают свои килограммы или все же за свои кровные?
Всё таки надо проверить всех чиновников ,депутатов до третьего колена у кого есть грин карта или гражданство,недвижимость в США.