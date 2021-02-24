«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

Сайт «Яндекс» © KM.RU

Forbes составил новый рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Первое место в списке заняла корпорация «Яндекс» с оценкой в 22,98 миллиарда долларов. Корпорация уже третий год подряд становится самым дорогим игроком в Рунете.

«Яндекс», основанный Аркадием Воложем, за год вырос в цене более чем на 57%. В прошлом году компания стоила 14,6 миллиарда долларов.
На втором месте расположился онлайн-ритейлер Wildberries. Стоимость этой компании оценили в 14,52 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнул Ozon, который стоит 10,58 миллиарда долларов.

С конца 2020 года Ozon торгуется на NASDAQ и Московской бирже. Онлайн-ритейлер привлек 1,2 миллиарда на IPO, доля новых инвесторов достигла 18,2%, а доли крупнейших акционеров, АФК «Система» и Baring Vostok, снизились до 33,1% и 33% соответственно.

В топ-5 оказались также Mail.ru Group (6,08 миллиарда долларов) и Avito (4,9 миллиарда долларов). В первую десятку рейтинга вошли разработчики софта «1С», интернет-магазин Lamoda, сайт по поиску работы в России и СНГ HeadHunter, сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club и «AliExpress Россия» — СП китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group, российских Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ.

В рейтинг в 2021 году вошли компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. При этом в список Forbes не включались компании, у которых более 50% выручки формируется за пределами РФ или у которых в России менее 50% пользователей. По этой причине в рейтинг не попали такие организации, как Playrix или Telegram, пояснили в издании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2021, 15:16
    Гость: Парацельс

    Зря Вы..
    Как раз поисковик хороший
    Лучше намного того же Гугла
    Всё остальное уже приблуды разной степени косорукости
    Самый первый маркет был отличный
    Потом хреновы программеры на свой вкус изуродовали его под понты а не для работы
    Теперь даже е-каталог лучше
    Вообще я не понимаю кто там им проектирует интерфейс - это тот же ВАЗ))

  2. 24.02.2021, 14:49
    Гость: Парацельс

    Яндекс как пылесос вытягивает деньги из бизнеса)
    если вы хотите чтобы ваши товары хоть как-то продавались то заложите минимум 10% от оборота на рекламу в ЯндексДирект))) при том условии что вы сами нормально шарите в SEO))
    Если нет то тогда 15%))
    То есть если Вы продаете на 100 млн р в года то 10 млн вы должны отдать Яндексу))
    И пройти мимо просто нереально.
    10% ВВП у Яндекса))

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