«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

13:35 24.02.2021

Forbes составил новый рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Первое место в списке заняла корпорация «Яндекс» с оценкой в 22,98 миллиарда долларов. Корпорация уже третий год подряд становится самым дорогим игроком в Рунете.

«Яндекс», основанный Аркадием Воложем, за год вырос в цене более чем на 57%. В прошлом году компания стоила 14,6 миллиарда долларов.

На втором месте расположился онлайн-ритейлер Wildberries. Стоимость этой компании оценили в 14,52 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнул Ozon, который стоит 10,58 миллиарда долларов.

С конца 2020 года Ozon торгуется на NASDAQ и Московской бирже. Онлайн-ритейлер привлек 1,2 миллиарда на IPO, доля новых инвесторов достигла 18,2%, а доли крупнейших акционеров, АФК «Система» и Baring Vostok, снизились до 33,1% и 33% соответственно.

В топ-5 оказались также Mail.ru Group (6,08 миллиарда долларов) и Avito (4,9 миллиарда долларов). В первую десятку рейтинга вошли разработчики софта «1С», интернет-магазин Lamoda, сайт по поиску работы в России и СНГ HeadHunter, сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club и «AliExpress Россия» — СП китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group, российских Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ.

В рейтинг в 2021 году вошли компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. При этом в список Forbes не включались компании, у которых более 50% выручки формируется за пределами РФ или у которых в России менее 50% пользователей. По этой причине в рейтинг не попали такие организации, как Playrix или Telegram, пояснили в издании.