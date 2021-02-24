Заявление о «милитаризации Крыма» назвали вмешательством во внутренние дела

18:45 24.02.2021

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал слова исполняющего обязанности постпреда США при ООН Ричарда Миллса о милитаризации полуострова.

Ранее Миллс заявлял, что милитаризация Крыма представляет угрозу «общей безопасности» и, что США никогда не признают «попытку аннексии Крыма», а антироссийские санкции останутся в силе, пока Москва не изменит курс в отношении Украины.

Шеремет отметил, что подобные заявления являются нонсенсом и грубым вмешательством во внутренние дела России.

«Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым - это российская земля, и Россия сама разберется, как защищать свои территории», - цитирует его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что американцам следовало бы самим пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России, а также заходы американских военных кораблей в Черное море.

Шеремет напомнил, что «Россия укрепляет свои границы, и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США».

«Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились», - отметил депутат.