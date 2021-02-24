Заявление о «милитаризации Крыма» назвали вмешательством во внутренние дела

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал слова исполняющего обязанности постпреда США при ООН Ричарда Миллса о милитаризации полуострова.

Ранее Миллс заявлял, что милитаризация Крыма представляет угрозу «общей безопасности» и, что США никогда не признают «попытку аннексии Крыма», а антироссийские санкции останутся в силе, пока Москва не изменит курс в отношении Украины.

Шеремет отметил, что подобные заявления являются нонсенсом и грубым вмешательством во внутренние дела России.

«Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым - это российская земля, и Россия сама разберется, как защищать свои территории», - цитирует его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что американцам следовало бы самим пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России, а также заходы американских военных кораблей в Черное море.

Шеремет напомнил, что «Россия укрепляет свои границы, и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США».

«Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились», - отметил депутат.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2021, 22:37
    Гость: Самый главный документ

    «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».
    «Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду».
    «Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит».
    «Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство». /Салтыков-Щедрин/

  2. 24.02.2021, 22:13
    Гость: Это точно

    Это точно, не было ни Украины, ни РФ, а была РИ. Только в 1917 году РИ прекратила своё существование. Не слыхали, не?

  3. 24.02.2021, 21:55
    Гость: Александр Астрахань

    согласен с Вашей поправкой.
    Но я имел в виду, что ведение грязной международной политики - это западное изобретение.

  4. 24.02.2021, 21:51
    Гость: почему он так не дает им покоя

    Если Крым не будет российским, не будет и депутата Госдумы от крымского региона. Поэтому покоя нет скорей у последнего.

  5. 24.02.2021, 20:55
    Гость: нехохол

    Может профессор может сказать в каком международном документе закреплены границы некой державы,в простонародье именуемой Украиной с сопредельными странами?

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