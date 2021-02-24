Заявление о «милитаризации Крыма» назвали вмешательством во внутренние дела
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал слова исполняющего обязанности постпреда США при ООН Ричарда Миллса о милитаризации полуострова.
Ранее Миллс заявлял, что милитаризация Крыма представляет угрозу «общей безопасности» и, что США никогда не признают «попытку аннексии Крыма», а антироссийские санкции останутся в силе, пока Москва не изменит курс в отношении Украины.
Шеремет отметил, что подобные заявления являются нонсенсом и грубым вмешательством во внутренние дела России.
«Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым - это российская земля, и Россия сама разберется, как защищать свои территории», - цитирует его слова РИА Новости.
При этом он отметил, что американцам следовало бы самим пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России, а также заходы американских военных кораблей в Черное море.
Шеремет напомнил, что «Россия укрепляет свои границы, и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США».
«Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились», - отметил депутат.
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«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».
«Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду».
«Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит».
«Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство». /Салтыков-Щедрин/
Это точно, не было ни Украины, ни РФ, а была РИ. Только в 1917 году РИ прекратила своё существование. Не слыхали, не?
согласен с Вашей поправкой.
Но я имел в виду, что ведение грязной международной политики - это западное изобретение.
Если Крым не будет российским, не будет и депутата Госдумы от крымского региона. Поэтому покоя нет скорей у последнего.
Может профессор может сказать в каком международном документе закреплены границы некой державы,в простонародье именуемой Украиной с сопредельными странами?