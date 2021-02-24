Путин заявил о готовящихся провокациях против России

ФСБ уведомила руководство страны о провокациях в сфере борьбы с коронавирусом, сообщил Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ России. 

По словам Путина, в отношении России предпринимаются и предпринимались попытки «поставить под сомнение… достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом». «Благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере. Но к этому мы давно привыкли и готовы»,— приводит его слова «Коммерсант».

Глава государства также предупредил о необходимости готовиться к провокациям во время грядущих выборов в Госдуму. «Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций»,— сказал он. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 24.02.2021, 23:38
    Гость: Евгений В

    Надо президенту дать срочное поручение думе на разработку очередных десятка новых репрессивных законов для борьбы с этими провокациями на митингах.

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