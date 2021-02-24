Путин заявил о готовящихся провокациях против России
ФСБ уведомила руководство страны о провокациях в сфере борьбы с коронавирусом, сообщил Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ России.
По словам Путина, в отношении России предпринимаются и предпринимались попытки «поставить под сомнение… достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом». «Благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере. Но к этому мы давно привыкли и готовы»,— приводит его слова «Коммерсант».
Глава государства также предупредил о необходимости готовиться к провокациям во время грядущих выборов в Госдуму. «Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций»,— сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
у российского народа врага нет.
что отвисает у других.
и партия едины!",
Кричали грузчики в порту...
Надо президенту дать срочное поручение думе на разработку очередных десятка новых репрессивных законов для борьбы с этими провокациями на митингах.
Подучи ридну мову. А то читать твои "ашыпки" смешно.