Путин заявил о готовящихся провокациях против России

20:22 24.02.2021

ФСБ уведомила руководство страны о провокациях в сфере борьбы с коронавирусом, сообщил Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ России.

По словам Путина, в отношении России предпринимаются и предпринимались попытки «поставить под сомнение… достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом». «Благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере. Но к этому мы давно привыкли и готовы»,— приводит его слова «Коммерсант».

Глава государства также предупредил о необходимости готовиться к провокациям во время грядущих выборов в Госдуму. «Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций»,— сказал он.