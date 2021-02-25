Два корабля НАТО вошли в Черное море

Корабль «Тахо»

Корабли для поиска мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции вошли в Черное море.

Силы Черноморского флота «приступили к слежению за действиями тральщиков», сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Ранее также сообщалось, что три американских военных корабля провели в акватории учения с украинским флотом, а американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.

При этом представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что маневры вблизи российских границ в Черном море угрожают миру и стабильности в регионе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 25.02.2021, 23:56
    Гость: www

    Кого и как Захарова предупредила? Дорогих россиян. 100% так, к гадалке не ходи, что точно не страны НАТО.

Все комментарии (16)
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