Два корабля НАТО вошли в Черное море
Корабли для поиска мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции вошли в Черное море.
Силы Черноморского флота «приступили к слежению за действиями тральщиков», сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Ранее также сообщалось, что три американских военных корабля провели в акватории учения с украинским флотом, а американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.
При этом представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что маневры вблизи российских границ в Черном море угрожают миру и стабильности в регионе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот потому РФ и не стреляет, а только вещает для внутреннего потребленя.
НАТО но-носу, говорите? Ну-ну.
собака лает, караван идёт
Кого и как Захарова предупредила? Дорогих россиян. 100% так, к гадалке не ходи, что точно не страны НАТО.
давно не топили в Черном море заграничные калоши.
а надо бы...