Два корабля НАТО вошли в Черное море

19:20 25.02.2021

Корабли для поиска мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции вошли в Черное море.

Силы Черноморского флота «приступили к слежению за действиями тральщиков», сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Ранее также сообщалось, что три американских военных корабля провели в акватории учения с украинским флотом, а американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.

При этом представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что маневры вблизи российских границ в Черном море угрожают миру и стабильности в регионе.