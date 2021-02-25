Познер назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий»

12:01 25.02.2021

В программе «Церковь. Критика» на YouTube Владимир Познер сравнил католицизм, протестантизм, православие и заявил, что православные живут хуже всех.

Познер также назвал принятие христианства в целом «одной из величайших трагедий» для России. По его мнению, это негативно повлияло на жизнь всех людей.

При этом Накануне.ru отмечает, что слова телеведущего уже вывзвали в Сети волну негодования.

В частности, Михаил Делягин в своем телеграм-канале написал: «Русофоб и агент влияния Познер замахнулся на основы нашей цивилизации. Он видите ли считает принятие православия "одной из величайших трагедий для России". <...> Такая оценка определена исключительно материальной составляющей. По его мнению, "в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических - лучше, чем в православных". Нематериальное человека в красных носках не интересует. А ведь он - очень влиятельный человек. Передачу свою имеет. Вот так и закладывается динамит под фундамент государства и общества».

Познер также раскритиковал князя Владимира, которому, по его мнению, надо было выбрать «более успешную» веру.