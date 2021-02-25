Познер назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий»

Познер

В программе «Церковь. Критика» на YouTube Владимир Познер сравнил католицизм, протестантизм, православие и заявил, что православные живут хуже всех.

Познер также назвал принятие христианства в целом «одной из величайших трагедий» для России. По его мнению, это негативно повлияло на жизнь всех людей.

При этом Накануне.ru отмечает, что слова телеведущего уже вывзвали в Сети волну негодования.

В частности, Михаил Делягин в своем телеграм-канале написал: «Русофоб и агент влияния Познер замахнулся на основы нашей цивилизации. Он видите ли считает принятие православия "одной из величайших трагедий для России". <...> Такая оценка определена исключительно материальной составляющей. По его мнению, "в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических - лучше, чем в православных". Нематериальное человека в красных носках не интересует. А ведь он - очень влиятельный человек. Передачу свою имеет. Вот так и закладывается динамит под фундамент государства и общества».

Познер также раскритиковал князя Владимира, которому, по его мнению, надо было выбрать «более успешную» веру.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2021, 15:08
    Гость: сторож Аполинарий

    где пожил Познер. Штаты, Франция, соцлагерь. Кругозор его явно шире чем у всяких узколобых Делягиных.
    /////////////////
    А вот у нас скотник был Вальдемар Михалыч пророк не за деньги , дальше Ершей никуда не ездил, а как сказал так и получилось. После 26 съезда грит либо нам пи... либо коммунизму.

  2. 25.02.2021, 14:41
    Гость: Иван

    Есть одно "но". Просто нужно понимать, что духовность человека и бабло, о котором говорит позёр, не имеют ничего общего. Нельзя это сравнивать. Никак.

  3. 25.02.2021, 14:39
    Гость: Кот Мурр

    А про принятие иудаизма евреями,или ислама - арабами,персами,исламскими народами Кавказа и Ср.Азии,буддизма - народами Юго-Восточной Азии,ни чего не хочет сказать?
    .
    Ну да,мирные робкие православные башку не отрежут.

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