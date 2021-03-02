3 марта по всей России включат сирены оповещения о ЧС

3 марта по всей России будут проведена проверка готовности систем оповещения населения.

С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин), сообщает МЧС.

Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС просит граждан сохранять спокойствие - подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

В 2021 году такие проверки запланированы на 3 марта и 6 октября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2021, 19:10
    Гость: Ray Bloom

    Длинные радиоволны уничтожили, именно они нужны для целей оповещения.
    Это ли не вредительство?

  2. 02.03.2021, 19:10
    Гость: stalker

    Ну и что дальше ? Услышим мы эти сирены и это все ? А как же отработка действий на случай ЧС, угрозы радиоактивного или химического заражения ? Этим вопросом кто заниматься будет ? В годы СССР почти на каждом предприятии и в каждом учреждении были свои отделы гражданской обороны. Были средства защиты, мобилизационные пункты, планы действий на такого рода случаи. А сейчас ? Ничего. Одни синены остались. Не понятно для чего.

  3. 02.03.2021, 18:47
    Гость: А смысл?

    Ну, погудит малость.
    Все бомбоубежища давно приватизированы и разграблены.
    Куда прятаться, если что?

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