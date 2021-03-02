3 марта по всей России включат сирены оповещения о ЧС

18:25 2.03.2021

3 марта по всей России будут проведена проверка готовности систем оповещения населения.

С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин), сообщает МЧС.

Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС просит граждан сохранять спокойствие - подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

В 2021 году такие проверки запланированы на 3 марта и 6 октября.