Из-за особого положения Москвы МЧС решило не включать сирены
В Москве было принято решение не проводить звуковую проверку системы оповещения населения с подачей сигнала «Внимание всем!» и запуском сирен.
Как пояснили «МК» в МЧС, это связано с тем, что столица находится на особом положении, и поэтому сирены было решено не включать.
Напомним, ранее МЧС России сообщило о проведении 3 марта во всех субъектах РФ проверок готовности систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровне. Люди должны был услышать вой сирены или сигнал «Внимание всем!». Также сигнал тревоги в течение одной минуты должен дублироваться в эфире обязательных общедоступных теле- и радиоканалах.
Следующее аналогичное мероприятие запланировано на 6 октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ок, допустим сирена сработали. Они для чего нужны? Для того, чтобы оповещать граждан об исключительно нештатной ситуации, в которой им следует поступать ДОЛЖНЫМ образом. А каким именно ДОЛЖНЫМ образом? Никому не сообщают. Где у нас расположены пункты ГО? В каком они состоянии и к какому именно пункту ГО приписаны жители тех или иных домов? Никого из жителей не информируют, пункты ГО не восстанавливаюти не откачивают из них воду. Получается, что ДА, если по всей стране сработает эта система сирен, эффект будет как от выстрела Авроры. Видимо к этому систему оповещения готовят.
Каждому свое :кому молиться а,кому и ..материться.
Аттож..местечковый сектор газа .
сирены не включать , голосование отменить особый статус понимашь.
Я живу в ЗАТО, который по идее должен быть всегда готов к защите и обороне!
Но, похоже, что готовность "0". Все закончилось вместе с СССР. Знаю точно одно, что США получили полный пакет сведений о нашем ЗАТО под Красноярском и всем другим подобным территориям бывшего СССР.