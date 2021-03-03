Из-за особого положения Москвы МЧС решило не включать сирены

14:11 3.03.2021

В Москве было принято решение не проводить звуковую проверку системы оповещения населения с подачей сигнала «Внимание всем!» и запуском сирен.

Как пояснили «МК» в МЧС, это связано с тем, что столица находится на особом положении, и поэтому сирены было решено не включать.

Напомним, ранее МЧС России сообщило о проведении 3 марта во всех субъектах РФ проверок готовности систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровне. Люди должны был услышать вой сирены или сигнал «Внимание всем!». Также сигнал тревоги в течение одной минуты должен дублироваться в эфире обязательных общедоступных теле- и радиоканалах.

Следующее аналогичное мероприятие запланировано на 6 октября.