СМИ узнали о планах правительства ввести новый «налог на Google»
В России может появиться новый налог для глобальных IT-компаний, собирающих и анализирующих данные россиян по их интернет-активности, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
По данным издания, новый налог предлагается включить "во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – "Цифровой налог"".
"Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы", - пояснил собеседник издания.
Собранные деньги предполагается пустить на поддержку российских айтишникоов.
Ожидается, что решение о введении налога может быть принято до середины 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как обычно. Ходят по квартирам и ломанную винду ставят за 1тр
Очередная пусая болтовня. Через неделю про этот бред забудут и вспомнят к какому нибудь очередному обсёру, когда гугл их в очередной раз макнёт в помои. Утрутся опять покудахтАют опять и всё пучком и без последствий.
а вы еще не привыкли, что у ваc государство только отбирает и не собирается делиться поборами?
Айтишникам? ну вы наивный...
Денежка рассосётся и попилится там "где нужно" а айтишникам самим никто нечего не обещал! Пр-во просто хочет впарить буржуям побор, в виду полного отсутствия экономики, запад наступил на пресвятую трубу кормилицу углеводородицу, и из неё в обратном направлении иссяк поток животворящих бумажных баксов, а прибыли для буржуазии как то нужно поддерживать, то вот они и изобретают новые налоги для нас и теперь ещё захотели доить буржуев. Не думаю, что гугл так просто им начнёт платить. Замучаются они пыль глотать. В итоге если буржуи откажутся, то чинушки заблокируют гугл в РФ в отместку.
А если гугл согласится, то некоторые сервисы они для нас могут платными сделать.
Правильно писали ещё лет 10 назад, что бы Гегемон с светлейшим князем не затевали- всегда заканчивается одним и тем же, для народа или цены растут или новые налоги появляются.
А как сейчас поддерживаются айтишники в России?