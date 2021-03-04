СМИ узнали о планах правительства ввести новый «налог на Google»

10:09 4.03.2021

В России может появиться новый налог для глобальных IT-компаний, собирающих и анализирующих данные россиян по их интернет-активности, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, новый налог предлагается включить "во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – "Цифровой налог"".

"Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы", - пояснил собеседник издания.

Собранные деньги предполагается пустить на поддержку российских айтишникоов.

Ожидается, что решение о введении налога может быть принято до середины 2021 года.