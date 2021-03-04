СМИ узнали о планах правительства ввести новый «налог на Google»

В России может появиться новый налог для глобальных IT-компаний, собирающих и анализирующих данные россиян по их интернет-активности, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, новый налог предлагается включить "во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – "Цифровой налог"".

"Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы", - пояснил собеседник издания. 

Собранные деньги предполагается пустить на поддержку российских айтишникоов.

Ожидается, что решение о введении налога может быть принято до середины 2021 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.03.2021, 15:40
    Гость: Очередная

    Очередная пусая болтовня. Через неделю про этот бред забудут и вспомнят к какому нибудь очередному обсёру, когда гугл их в очередной раз макнёт в помои. Утрутся опять покудахтАют опять и всё пучком и без последствий.

  3. 04.03.2021, 14:35
    Гость: хаха

    а вы еще не привыкли, что у ваc государство только отбирает и не собирается делиться поборами?

  4. 04.03.2021, 14:30
    Гость: ABCD

    Айтишникам? ну вы наивный...
    Денежка рассосётся и попилится там "где нужно" а айтишникам самим никто нечего не обещал! Пр-во просто хочет впарить буржуям побор, в виду полного отсутствия экономики, запад наступил на пресвятую трубу кормилицу углеводородицу, и из неё в обратном направлении иссяк поток животворящих бумажных баксов, а прибыли для буржуазии как то нужно поддерживать, то вот они и изобретают новые налоги для нас и теперь ещё захотели доить буржуев. Не думаю, что гугл так просто им начнёт платить. Замучаются они пыль глотать. В итоге если буржуи откажутся, то чинушки заблокируют гугл в РФ в отместку.
    А если гугл согласится, то некоторые сервисы они для нас могут платными сделать.
    Правильно писали ещё лет 10 назад, что бы Гегемон с светлейшим князем не затевали- всегда заканчивается одним и тем же, для народа или цены растут или новые налоги появляются.

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