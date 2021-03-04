«Союзмультфильм» решил запустить детский телеканал

11:09 4.03.2021

Крупнейшая в России мультипликационная студия «Союзмультфильм» решила запустить собственный телеканал. Он будет неэфирным, а его целевой аудиторией станут дети, пишет газета «Известия».

Источник издания рассказал, что разговоры о подобном проекте велись еще в 2019 году. В частности, обсуждался запуск проекта на базе телеканала «Мультиландия». В самом «Союзмультфильме» сказали, что переговоры с «Мультиландией» действительно ведутся. При этом запуск нового телеканала обсуждают и с другими игроками рынка.

«Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития „Союзмультфильма“. Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», — сообщил сотрудник киностудии.

Для запуска канала необходимо получить лицензию Роскомнадзора. В настоящее время у студии есть документы на телеканал «Союзмультфильм ТВ». По словам представителя пресс-службы «Союзмультфильма», эта лицензия дает право на работу канала. Бумаги для получения нового разрешения киностудия пока не подавала.

«Союзмультфильм» — советская и российская госкиностудия по производству мультипликационных фильмов. Она была открыта в 1936 году.